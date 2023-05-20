Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!

Kılıçdaroğlu’nun parmak hesabıyla siyaset dizayn eden anlayışı nedeniyle meclisin önünden dahi geçemeyecek insanlar mecliste koltuk sahibi oldu!

Bu isimlerin çoğu da eski AKP’li!

Biz yine seçim sürecinde uyarılar yaptığımızda bize dediler ki, hişşşttt susun bakalım siz anlamazsınız siyasetten!

14 Mayıs’ta gerçekleşen seçimler kimin neyi ne kadar anladığını ortaya koydu, bizim ekstra bir şey söylemeye ihtiyacımız yok!

Seçimde Erdoğan yüzde 49.42, Kılıçdaroğlu yüzde 44.95, Sinan Oğan yüzde 5.2 oy aldı!

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı!

Şimdi Erdoğan ve Kılıçdaroğlu tarafı Sinan Oğan’ı ikna çabalarında.

Anladılar ki milliyetçi oyları görmezden gelerek, garanti oy olarak değerlendirerek siyasi zafer elde edilemiyormuş!

Anlayacağınız Zafer için Zafer’in peşindeler!

Peki Milletvekilliği seçimleri ne oldu dersiniz?

AKP 267, MHP 50 vekil çıkardı.

AKP’nin sayesinde Gaffar Okkan’ın, Konca Kuriş’in katilleri Hizbullah’ın siyasi kanadı HÜDA PAR da 4 vekille meclise girdi.

Türk adı geçtiği için yemin metninin okumayız diye tutturmuş durumdalar şu an

Okumasınlar vekil olamasınlar ki yargılama yolları açık olsun, bize hava hoş!

Özetle Cumhur İttifakı meclisin çoğunluğunu aldı.

Muhalefette durum ne dersiniz?

İYİ Parti 44 vekil çıkardı, CHP 169 vekil çıkardı!

CHP’nin vekillerinin 37’si başka partilerden

Bunların 14’ü DEVA Partisi’nden, 10’u Gelecek Partisi’nden, 9’u Saadet Partisi’nden, 3’ü ise Demokrat Parti’den.

DEVA’dan aralarında Sadullah Ergin, İdris Şahin gibi tartışmalı eski AKP’li isimle meclise girdi Kılıçdaroğlu sayesinde!

Gelecek’ten Emine Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı, AK trol Taha Ün'ün eşi Sema Silkin Ün meclise girdi Kılıçdaroğlu sayesinde!

AKP’nin eski ekonomi bakanı, bugünün liberal politikalarının baş mimarı Ali Babacan geçtiğimiz gün şöyle bir açıklama yaptı:

“Eğer Cumhur İttifakı Anayasa değişikliği konusunda "Gelin beraber çalışalım" derse ona da hazırız"

Benzer lafları seçimden önce BabalaTV’de Oğuzhan Uğur’un programında da sarf etmişti!

Hiç gizlemediler niyetlerini, açık açık, bağıra bağıra geldiler!

İkinci tura kalan seçim ortamında gözler Ali Babacan’ı, Ahmet Davutoğlu’nu, Temel Karamollaoğlu’nu, ismini sokakta hemen hemen kimsenin bilmediği Demokrat Parti lideri Gültekin?

Soyadı neydi ya?

Gözlerimiz sizleri arıyor neredesiniz?

Dönelim Babacan’ın sözlerine.

Babacan ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Parlamenter sistem de önemli ama mevcut sistemi de rehabilite edebiliriz. Güçler ayrılığı daha iyi hale getirilebilir”

Yani diyor ki bu sistemde de kalabiliriz ya sorun yok!

Biraz rehabilite eder, takılırız, aldık vekillikleri de daha ne olsun!

Meclis açıldığında AKP artıklarının AKP saflarına geçtikleri haberlerini okursanız şaşırmayın!