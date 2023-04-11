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Babacan'dan Erdoğan'a: Yanlış zaman, yanlış insan

Ali Babacan'dan Erdoğan'a seçim vaadi yanıtı geldi. Babacan, Erdoğan'ın vaadini içeren bir haberi Twitter'da alıntılayarak "Yanlış zaman, yanlış insan" diyerek eleştirdi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 17:45
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Babacan'dan Erdoğan'a: Yanlış zaman, yanlış insan

Babacan'dan Erdoğan'a: Yanlış zaman, yanlış insan
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin seçim beyannamesinde açıkladığı vaatlerden bazılarının millet ittifakının vaatleriyle birebir aynı olmasını “Yanlış zaman, yanlış insan” diyerek eleştirdi.

Erdoğan, AKP seçim beyannamesi ve milletvekili aday tanıtım toplantısında yeni dönem için Cumhur İttifakı'nın vaatlerini duyurmuştu.

Bazı vaatlerin, millet ittifakının vaatleriyle örtüşmesi dikkat çekmişti.

BABACAN ERDOĞAN'IN VAADİNİ ALINTILAYARAK YANIT VERDİ

Babacan, Erdoğan’ın vaatlerinin benzerliğini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi:

Erdoğan’ın ‘kamuda işe alımlarda mülakatı kaldıracağız’ vaadinin yer aldığı bir haberi alıntılayan Babacan, Erdoğan’ın seçim kampanyasında kullandığı ‘Doğru zaman, doğru insan’ sloganına da gönderme yaparak şunları yazdı:

“Sayın Erdoğan’ın eylem planımızı seçime 33 gün kala okumuş olmasına sevindim. Mülakatlar kalkacak doğru, ancak söyleyen yanlış. Yanlış zaman, yanlış insan :)”

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