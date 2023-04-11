11 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Erdoğan Naci Görür’e ‘müsvedde’ dedi. ‘Senin profesörlüğünden bu millete ne hayır gelir?’

Erdoğan Naci Görür’e ‘müsvedde’ dedi. ‘Senin profesörlüğünden bu millete ne hayır gelir?’

Millet olarak ne havalimanı ne köprü ne yol istiyoruz istediğimiz can güvenliği diyen Prof. Dr. Naci Görür’e Erdoğan’ın yanıtı sert oldu: Müsvedde bu... Senin profesörlüğünden bu millete ne hayır gelir?"

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 16:03
Takip Et

Erdoğan Naci Görür’e ‘müsvedde’ dedi

Erdoğan Naci Görür’e ‘müsvedde’ dedi. ‘Senin profesörlüğünden bu millete ne hayır gelir?’
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan'ın hedefinde bu sefer Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür vardı.

Erdoğan, Görür için "Geçen akşam bir TV kanalında bir profesör ne dese beğenirsiniz?  Köprü yapmakla, baraj yapmakla bu iş çözülmez. Soğan, patates kaç para onu söyle... Müsvedde bu... Senin profesörlüğünden bu millete ne hayır gelir?" dedi.

NACİ GÖRÜR “NE HAVALİMANI NE KÖPRÜ İSTEDİĞİMİZ CAN GÜVENLİĞİ” DEMİŞTİ
75'inci Türkiye Jeoloji Kurultayı’nda konuşma yapan Görür, “Yapı stoğu belli. İstanbul’da bütün güçleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Deprem dirençli olmayan binayı ya yıkacaksın ya güçlendireceksin. Halkla ve yerel yönetimlerle bu işi yapacaksınız. Millet olarak ne havalimanı ne köprü ne yol istiyoruz istediğimiz can güvenliği.” demişti.

“DEPREM ÜLKENİN EKONOMİSİNDEN DAHA ÖNEMLİ”
Depremin ülkenin en önemli sorunu olduğunu söyleyen Görür, “Hepimizin bildiği gibi bu ülkenin en önemli sorunu. Birinci derece gündemi. Bunu şimdi siyasilere muhalefete yerel yönetime anlatmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar da çok yol katettiğimizi söyleyemem. Deprem her şeyden önemli. Ülkenin eğitiminden, ekonomiden önemli. Keza ihracattan, ithalattan, siyasi birtakım problemlerden hatta hukuktan, işsizlikten, pahalılıktan önemli. Neden? İnsanın en aziz hakkı olan can hakkıyla ilgili bir şey. İnsanlarımız ölüyor.” şeklinde konuşmuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
1
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
2
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
3
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
4
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
5
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
﻿Meral Akşener'den rekor kıran seçim videosu. Herkes aynı sloganla paylaşıyor
6
﻿Meral Akşener'den rekor kıran seçim videosu. Herkes aynı sloganla paylaşıyor
﻿Meral Akşener'den rekor kıran seçim videosu. Herkes aynı sloganla paylaşıyor
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
7
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
﻿Yıkılan evin enkazında bulundu. Görenler şaşırdı 
﻿Yıkılan evin enkazında bulundu. Görenler şaşırdı 
﻿Yıkılan evin enkazında bulundu. Görenler şaşırdı 
﻿Emeklilerin Ankara'da maaş protestosuna Valilik engeli
﻿Emeklilerin Ankara'da maaş protestosuna Valilik engeli
﻿Emeklilerin Ankara'da maaş protestosuna Valilik engeli
﻿AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılıyor
﻿AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılıyor
﻿AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılıyor
﻿Keçiörengücü Göztepe'yi yakaladı ama geçemedi
﻿Keçiörengücü Göztepe'yi yakaladı ama geçemedi
﻿Keçiörengücü Göztepe'yi yakaladı ama geçemedi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.