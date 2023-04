Erdoğan Naci Görür’e ‘müsvedde’ dedi. ‘Senin profesörlüğünden bu millete ne hayır gelir?’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan'ın hedefinde bu sefer Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür vardı.



Erdoğan, Görür için "Geçen akşam bir TV kanalında bir profesör ne dese beğenirsiniz? Köprü yapmakla, baraj yapmakla bu iş çözülmez. Soğan, patates kaç para onu söyle... Müsvedde bu... Senin profesörlüğünden bu millete ne hayır gelir?" dedi.



NACİ GÖRÜR “NE HAVALİMANI NE KÖPRÜ İSTEDİĞİMİZ CAN GÜVENLİĞİ” DEMİŞTİ

75'inci Türkiye Jeoloji Kurultayı’nda konuşma yapan Görür, “Yapı stoğu belli. İstanbul’da bütün güçleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Deprem dirençli olmayan binayı ya yıkacaksın ya güçlendireceksin. Halkla ve yerel yönetimlerle bu işi yapacaksınız. Millet olarak ne havalimanı ne köprü ne yol istiyoruz istediğimiz can güvenliği.” demişti.



“DEPREM ÜLKENİN EKONOMİSİNDEN DAHA ÖNEMLİ”

Depremin ülkenin en önemli sorunu olduğunu söyleyen Görür, “Hepimizin bildiği gibi bu ülkenin en önemli sorunu. Birinci derece gündemi. Bunu şimdi siyasilere muhalefete yerel yönetime anlatmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar da çok yol katettiğimizi söyleyemem. Deprem her şeyden önemli. Ülkenin eğitiminden, ekonomiden önemli. Keza ihracattan, ithalattan, siyasi birtakım problemlerden hatta hukuktan, işsizlikten, pahalılıktan önemli. Neden? İnsanın en aziz hakkı olan can hakkıyla ilgili bir şey. İnsanlarımız ölüyor.” şeklinde konuşmuştu.





İLGİLİ HABERLER