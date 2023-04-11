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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a mülakat yanıtı: İmza attığın bu rezaletleri ben düzelteceğim

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mülakatı kaldıracağız" açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan cevap verdi. 

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 19:25
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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a mülakat yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a mülakat yanıtı: İmza attığın bu rezaletleri ben düzelteceğim
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kamuda personel alımlarında mülakatların kaldırılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert sözlerle yanıt verdi.

"İMZA ATTIĞIN BU REZALETLERİ BEN DÜZELTECEĞİM"

Twitter'dan bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Önce mülakatla torpille bütün gençleri sakatla, sonra seçime sayılı gün kala, benim projelerimle kendi yaptığın rezaleti kaldırma sözü ver. Erdoğan, benim projelerimi artık sadece konuşabilirsin, imza attığın bu rezaletleri ben düzelteceğim" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN MÜLAKATLARI KALDIRMA VAADİ

Kılıçdaroğlu’nun “kamuda mülakatı kaldırma” vaadinin ardından, bugün partisinin seçim beyannamesini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “Alımları sınavdaki başarılara göre yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU DAHA ÖNCE DUYURMUŞTU

Kılıçdaroğlu, Çanakkale mitinginde yaptığı konuşmada, kamuda mülakatın kaldırılacağını ve personel alımlarının KPSS puanına göre yapılacağını açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu şunları söylemişti:

"Gençler, en büyük şikayetinizin torpil olduğunu biliyorum. Devlette liyakati sağlayacağız, sözlü sınavı kaldıracağız, KPSS'de ne aldıysanız atamanızı yapacağız. Aşınız olacak, işiniz olacak. Sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak."

EYT, KYK FAİZLERİ, TRT PAYI, 3600 EK GÖSTERGE...

Kılıçdaroğlu, yine geçmişte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili bir çıkış yapmış, daha sonradan Erdoğan, EYT’yi çıkaracaklarına dair ‘müjde’yi vermişti.

Erdoğan’ın EYT düzenlemesini açıklamasının ardından, Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Hayırlı uğurlu olsun” demişti. EYT düzenlemesinin duyurulduğu gün, “Teşekkürler Kılıçdaroğlu” hashtag’i sosyal medyada gündem olmuştu.

Kılıçdaroğlu, geçen temmuz ayında gençlere KYK kredi faizlerini ödememe çağrısında bulunmuştu. CHP liderinin hamlesinin ardından Erdoğan faizleri silmişti. 

Erdoğan, elektrik faturalarındaki TRT payının ve enerji fonu kesintilerini kaldırma kararı aldıklarını açıklamıştı. Ancak, TRT payının kaldırılmasını gündeme getiren ilk parti CHP olmuştu.

Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği konulardan biri de 3600 ek gösterge yasasıydı. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının ardından Erdoğan, 3600 ek gösterge için ‘müjde’ vermişti.

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