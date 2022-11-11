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  • AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bu

AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü

AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen'in başkan olduğu Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret eden Dünya Şampiyonu Ampute Milli Takımı'nı disipline verdi. Mansur Yavaş vefat etmeden önce Zeki Ergezen’i hastenede ziyaret etmiş. Vefat ettikten sonra da başsağlığı mesajı yayınlamıştı…

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 20:06
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Babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a oğlu bunu reva gördü. Federasyon başkanı Ampute Milli Takımı'nı disipline vermişti

AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
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AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen'in başkan olduğu Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret eden Dünya Şampiyonu Ampute Milli Takımı'nı disipline verdi.

Milli takımdaki 12 futbolcunun kulüpleriyle 3 teknik adama Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı tarafından haklarında disiplin soruşturması başlatıldığını belirten bir yazı gönderildi.

MANSUR YAVAŞ HASTA YATAĞINDAYKEN ZİYARET ETMİŞTİ

Sosyal medyada tepki çeken olay sonrası dikkat çeken bir detay ortaya çıktı

ABB Başkanı Mansur Yavaş vefat etmeden önce Zeki Ergezen’i hastenede ziyaret etmiş.

2020 yılında vefat ettikten sonra da başsağlığı mesajı yayınlamıştı…

İşte o paylaşım:

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Antalyalı
11.11.2022 21:32
Cumhurbaşkanı adayım Mansur YAVAŞ...  
 
Adanalı
11.11.2022 20:26
Cumhurbaşkanı adayım Mansur Yavaş.  
 
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