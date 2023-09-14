Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 yükselişle 8.035,70 puandan başladı.

KAYNAK: AA
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,82 puan artışla ve yüzde 0,27 değer kazanarak 8.035,70 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 azalırken, holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,17 ile kimya, petrol, plastik, tek kaybettiren ise yüzde ise bankacılık oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,8 değer kaybıyla 8.013,89 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından karışık bir seyir izlerken, bugün gözler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının yanı sıra karar sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaya çevrildi.

Analistler, ABD'de açıklanan enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,7 ile beklentilerin üzerinde geldiğini aktararak, bu durumun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında bir kez daha faiz artışına gitme ihtimalini nispeten artırdığını kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylül toplantısında politika faizini yüzde 5,25-5,50'de sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını hatırlatan analistler, bankanın kasım veya aralık toplantısında faizi 25 baz puan artırma ihtimalinin yüzde 42'ye çıktığını söyledi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) zorunlu karşılık oranını yükseltti. KKM zorunlu karşılık oranı vadeye göre farklılaştırılırken, KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 10 puan artırılarak yüzde 25'e çıkarıldı. 1 yıla kadar, 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi.

Analistler, bugün yurt içinde, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB faiz kararı ve Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de perakende satışlar, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.200 seviyesinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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