Arapların hangi ballı projelere gözünü diktiği belli oldu. Nasıl olsa devlet garantisi var

Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerdeki şirketler Türkiye'deki ulaştırma projelerine gözlerini dikmiş durumda.

Körfez sermayı şirketlerin Türkiye'nin otoyol projelerine gözlerini diktiğini ve hisse alımı yoluyla ortak olmak üzere görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

Körfez sermayesi özellikle Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Çanakkale Otoyolu ile yakından ilgileniyor.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre; Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar’dan yatırımcıların, Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu, Antalya-Alanya Otoyolu gibi projelerden de hisse almak üzere görüştüğü belirtildi. Kamu-özel ortaklığıyla yapımı planlanan Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi’nin de Körfez sermayesinin ilgi alanında olduğunu belirten yetkililer, THY’nin satışının ise gündeme gelmediğinin altını çizdiler.

YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİNDEN HİSSE ALMA GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temmuz ayında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yaptığı ziyaretlerin ardından, Körfez ülkelerindeki yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisi arttı. Edinilen bilgiye göre Körfez sermayesi öncelikle güneş, rüzgâr gibi yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ilgilenirken, ulaştırma sektöründe de yap-işlet-devret projelerinden hisse almak üzere görüşmeler yürütüyor. Bazı limanlara ortak olmayı isteyen Arap yatırımcılar, yapımı tamamlanarak işletme aşamasına geçmiş otoyol projelerinden de hisse almak istiyorlar.

Körfez sermayesinin ilgi gösterdiği ulaştırma projelerinin başında İstanbul’un Avrupa yakasında Silivri ilçesi Kınalı kavşağından başlayarak, İstanbul Havalimanı bağlantı yolları da dahil olmak üzere Eyüp ilçesi Odayeri semtine uzanan 400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu geliyor. İstanbul-İzmir Otoyolu ve Çanakkale Otoyolundan hisse almak isteyen Körfez merkezli yatırımcıların ayrıca, ihalesi aralık ayına ertelenen Ankara-Kırıkkale Delice ile Antalya-Alanya Otoyollarını da mercek altına aldıkları belirtiliyor.

"BANKACILIK SEKTÖRÜNE KAYNAK AKTARILMIŞ OLACAK"

Yetkililer, Körfez sermayesinin mevcut otoyollara ortak olmaları halinde bunları işleten Türk yatırımcıların, elde edecekleri finansmanla yurtiçinde başka yatırımlara yöneleceklerini vurguluyorlar. Yetkililer, “Belki bir refinansman yapılacak. Böylece bankacılık sektörüne de kaynak aktarılmış olacak. Yerli yatırımcılarımız buradan elde ettikleri kaynakla başka yatırımlara girebilecek” diyorlar.

Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi’ni 2028’e kadar başlatmayı hedeflediklerini belirten yetkililer demiryolunda, yüksek hızlı tren projelerinde bugüne kadar uygulanmayan kamu-özel sektör (KÖİ) ortaklığı modelinin düşünüldüğünü vurguladılar. Ankara-İstanbul arasını 80 dakikaya düşürecek projenin Körfez sermayesinin de ilgi alanında olduğunu ama henüz bunu masaya koymadıklarını anlatan yetkililer, zaman zaman iddialarla gündeme gelen Türk Hava Yolları’nın satışının ise söz konusu olmadığını ifade ettiler.