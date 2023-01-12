Bağcılar'da tekstil atölyesinde patlama. İşçiler kıl payı kurtuldu

Bağcılar Yıldıztepe mahallesinde bulunan 5 katlı iş merkezinin 4'üncü katında bulunan tekstil atölyesinde saat 16.00 sıralarında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Patlamanın atölyede bulunan endüstriyel ütü kazanında gerçekleştiği, patlama sırasında işçilerin molada oldukları öğrenildi.

İş merkezin camları ve tuğlalar caddeye saçılırken araçlarda hasar oluştu. Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken kaldırımda yürüyenlerin son anda düşen cam ve tuğla parçalarının altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.

BAĞCILAR KAYMAKAMI UÇGUN: CAN KAYBI VE YARALI YOK

Olay yerine gelen Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Burası bir tekstil atölyesi, herhangi bir can kaybı ve yaralı yok. Olay gerçekleştiği anda emniyet birimlerimiz, sağlık ekipleri ve itfaiye bu noktaya sevk edildi. Sadece, maddi hasar var. Can kaybı, yaralı olmaması bizim için sevindirici, tüm ekiplerimiz çalışıyor" dedi.