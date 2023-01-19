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Fabrika çatısından düşen işçi öldü

Kayseri'de fabrika çatısından düşen işçi, hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 13:31
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Kayseri'de fabrika çatısından düşen işçi öldü

Fabrika çatısından düşen işçi öldü
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikanın çatısında güneş enerjisi paneli montajında çalışan 21 yaşındaki T.B, dengesini kaybederek düştü.Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Ekipler, T.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.(AA)

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