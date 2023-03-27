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Makas atan sürücü tehlike saçtı. O anlar kamerada

Bağcılar'da trafikte makas atarak ilerleyen sürücü, trafikteki diğer araçları tehlikeye attı. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 10:47
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Bağcılar'da trafikte makas atarak ilerleyen sürücü kamerada

Makas atan sürücü tehlike saçtı. O anlar kamerada
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Bağcılar, Mahmutbey İstoç Yolu'da sürücüsü belirlenemeyen 34 RZ 1750 plakalı otomobil, trafikte makas atarak ilerledi. Trafikte tehlikeli şekilde makas atan otomobilin sürücüsü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Uzun süre bu şekilde giden otomobil sürücüsü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntülerde makas atarak ilerleyen otomobilin, bir başka otomobili sıkıştırdığı daha sonra ani manevra ile sol şeride geçtikten sonra dönüş yaparak uzaklaştığı görüldü. (AA)
 

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