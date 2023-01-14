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Küçükçekmece’de uyurken Bağdat Caddesi’nde makas attı cezası yedi. Ortada olayın görüntüleri de yok

İstanbul Avrupa Yakası'nda ikamet eden bir vatandaşa gece uyuduğu saatte Anadolu Yakası'nda Bağdat Caddesi’nde trafikte makas attığı gerekçesiyle 1823 TL ceza kesildi. Vatandaşa gelen cezada görüntü kaydına yer verilmezken cezanın bir polis tarafından kesildiği belirtildi ve mahkeme ise cezayı hukuka uygun buldu.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 10:30
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Küçükçekmece’de uyurken Bağdat Caddesi’nde makas attı cezası yedi. Ortada olayın görüntüleri de yok

Küçükçekmece’de uyurken Bağdat Caddesi’nde makas attı cezası yedi. Ortada olayın görüntüleri de yok
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

İstanbul Avrupa Yakası’nda ikamet eden bir vatandaşa, 24 Mayıs 2022’de gece saat 01:54’te Anadolu Yakası Bağdat Caddesi’nde trafikte makas attığı gerekçesiyle 1823 TL ceza kesildi.

“CEZA VAR GÖRÜNTÜ YOK”
Aracının o saatlerde Küçükçekmece’de evinin otoparkında olduğu ifade eden vatandaş, “Bana devletten ne tebligat geldi. Ne cezama ilişkin bir görüntü. Ortada hiçbir şey yok. Sadece bir polis memurunun bu cezayı o saatte kestiğine ilişkin belgeyi edevlete girdiğimde gördüm. Durum üzerine mahkemeye şikayette bulundum ancak mahkeme kararın hukuka uygun olduğu yönünde karar verdi” dedi.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM”
Mahkemenin kararıyla mağduriyetinin perçinlendiğini belirten vatandaş, “Otopark giriş çıkışına ilişkin kayıtları ise yönetim bana vermedi. Mahkeme durumunda savcılık isterse kayıtları verebileceklerini söylediler. Mahkemede ise benim ifademe dahi başvurulmadı. Mahkemeye çağrılmadım. Mahkeme emniyetten bu konuda bir yazı istemiş ve mahkeme emniyetin yazısına göre karar vermiş. Emniyetin yazısında ise bir polis memurunun bu cezayı kestiği belirtilirken konuya ilişkin bir görüntü ise sunulmamış. Yani bir memurun inisiyatifine bırakılmış her şey. Gerekli yerlere başvuracağım, CİMER’e yazacağım. Hatta polis memuru hakkında suç duyurusunda bile bulunmayı düşünüyorum. HGS kayıtlarında vardır benim karşıya geçip geçmediğim olmadığım bir yerde biri tarafından işlenen suç benim üzerime kaldı” dedi.

 

HGS kayıtlarında görüldüğü üzere aracın herhangi bir ceza kesilen tarihlerde herhangi bir HGS geçişi görülmemekte.

Emniyet tarafından mahkemeye sunulan belgede ise işlemlerin hukuki olduğuna dikkat çekiliyor.

 

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Vatandaş
14.01.2023 10:51
İstanbulda ikamet eden arabası olmayan kişiye ankaradan trafik cezası geldi ve önce ödeyip sonra itiraz edin dendi adam emekli kirada hem ceza ödeyecek üstüne avukat tutacak 40 harami dönemi  
 
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