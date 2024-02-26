Evliye Çelebi’nin bahsettiği sağlık deposu bitki

Kubilay Kağan Dursun
Evliye Çelebi’nin bahsettiği sağlık deposu bitki
İşte Gebre yani Kapari bitkisi hakkında önemli bilgiler...

Kapari, pek çok faydası olan ancak çok tanınmayan bir bitki. Faydaları ve nelere iyi geldiği şöyle sıralanabilir…

Kapari, dikenli bir bitki olduğu için bazı çiftçiler tarafından istenmeyen bitki olarak görülüp arazilerinden temizleniyor. Oysa çok eski bir bitki olan kapari, Evliya Çelebi’nin 400 yıl önce yazdığı Seyahatnamesinde ‘Gebre’ adıyla bahsediliyor. Kapari’nin faydaları şunlardır:

KAPARİNİN FAYDALARI

MS hastalığı, cinsel gücü artırma, balgam çıkarma, solucan düşürme, ağrı kesme, romatizma, felç, iskorbüt hastalığı, kan bozuklukları, kabızlık giderme, idrar söktürme, Gut hastalığı, antitümör, hemoroid, dalak büyümesi, kalça rahatsızlıkları, adet düzenleme ve sancıları, diş ağrıları, karaciğer fonksiyonlarını düzenleme gibi pek çok sağlık sorununa iyi gelir.


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