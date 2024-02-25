Şeker oranı düşük meyveler hangileri

Meyveler lif ve vitaminler gibi vücudumuzun olmazsa olmazı. Ancak şeker tehlikesi yüzünden meyve yemek zararlı. Peki, hangi meyvelerde şeker oranı düşük? İşte detaylar…



ÇİLEK



1 kase çilekte 7 gram şeker bulunur. C vitamini ihtiyacınızın tamamını karşılıyor.



BÖĞÜRTLEN



Kase başına yaklaşık 7 gram şeker bulunuyor. Böğürtlen aynı zamanda zengin lif kaynağı…



KİVİ



6 gram şeker bulunuyor.



GREYFURT



Orta boy bir greyfurtta 9 gram şeker bulunuyor.



AVOKADO



Olgun bir avokado da 1 gram şeker bulunuyor.



LİMON



C vitamini açısından en zengin meyve. 1 gram şeker bulunuyor.



AHUDUDU



Bir kase ahudududa 1 çay kaşığı şeker bulunmakta.



KARPUZ



Bir dilim karpuzda 10 gram şeker bulunuyor.



PORTAKAL



Portakalda 70 kalori yani 12 gram şeker var.



ŞEFTALİ



Şeftalide 13 gramdan daha az şeker bulunuyor.