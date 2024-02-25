Şeker oranı düşük meyveler hangileri

Meyveler lif ve vitaminler gibi vücudumuzun olmazsa olmazı. Ancak şeker tehlikesi yüzünden meyve yemek zararlı. Peki, hangi meyvelerde şeker oranı düşük? İşte detaylar…
ÇİLEK
1 kase çilekte 7 gram şeker bulunur. C vitamini ihtiyacınızın tamamını karşılıyor.
BÖĞÜRTLEN
Kase başına yaklaşık 7 gram şeker bulunuyor. Böğürtlen aynı zamanda zengin lif kaynağı…
KİVİ
6 gram şeker bulunuyor.
GREYFURT
Orta boy bir greyfurtta 9 gram şeker bulunuyor.
AVOKADO
Olgun bir avokado da 1 gram şeker bulunuyor.
LİMON
C vitamini açısından en zengin meyve. 1 gram şeker bulunuyor.
AHUDUDU
Bir kase ahudududa 1 çay kaşığı şeker bulunmakta.
KARPUZ
Bir dilim karpuzda 10 gram şeker bulunuyor.
PORTAKAL
Portakalda 70 kalori yani 12 gram şeker var.
ŞEFTALİ
Şeftalide 13 gramdan daha az şeker bulunuyor.
Meyveler lif ve vitaminler gibi vücudumuzun olmazsa olmazı. Ancak şeker tehlikesi yüzünden meyve yemek zararlı. Peki, hangi meyvelerde şeker oranı düşük? İşte detaylar…