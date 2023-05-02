Bağış toplayan Kızılay arsasını bağışlamış. Kızılay'da skandallar bitmek bilmiyor

Kızılay'da skandallar bitmek, tükenmek bilmiyor. Deprem felaketinin ardından çadır satarak skandala imza atan Kızılay, peş peşe patlak veren yolsuzluk iddiaları ile yine gündemde..

BirGün'den İsmail Arı'nın hazırladığı habere göre, her felaketin ardından halktan bağış isteyen Kızılay’ın, turizm bölgesi olan Antalya Kemer’deki milyonlarca lira değerindeki arsasını Veysel T. İsimli bir şahsa bağışladığı ortaya çıktı. Haberde, Kızılay yetkilileri ise skandalı doğruladı.

Şimdi de sel ve deprem gibi her felaketin ardından bağış isteyen Kızılay’ın, değeri milyonlarca lira olan turizm bölgesindeki arazisini bir şahsa bağışladığı ortaya çıktı. BirGün’ün ulaştığı belgelere göre, Kızılay Antalya Kemer’deki bir arazisini 4 Ocak 2021 tarihinde Mehmet Veysel T. isimli bir şahsa bağışladı. Söz konusu işlem tapu kayıtlarına “Tamamı Türkiye Kızılay Derneği adına kayıtlı olan arsa Mehmet Veysel T.’ye bağışlandı” ifadeleriyle işlendi. 946 metrekare büyüklüğündeki arazinin satış bedelinin “sıfır TL” olduğu belirtildi. Arsanın, bir turizm şirketine satıldığı iddia edildi. BirGün’ün bilgi almak için ulaştığı şirketin yetkilileri ise konuya ilişkin açıklama yapmadı. Güvenlik müdürü iddialar hakkında tehditler savurduğu öne sürüldü.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde ise arazinin üzerinde bir otelin yeni lojman binası olduğu belirtiliyor.Kızılay kaynakları ise tartışma yaratacak bağışı, “Bağışçısına iade edildi” şeklinde savundu.