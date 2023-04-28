Kerem Kınık da çift koltuklu çıktı. Kızılay'ı batma noktasına getiren Kınık meğer çift maaşlıymış

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptığı ortaya çıktı.

Kerem Kınık da çift koltuklu çıktı. Kızılay'ı batma noktasına getiren Kınık meğer çift maaşlıymış

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çadır satmasıyla tepki toplayan Kızılay’ın “Çadır tüccarı” olarak da nitelendirilen başkanı Dr. Kerem Kınık’ın, hem holdingleşen Kızılay’ın başkanı hem de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi’ndeki Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü’nde Öğretim Üyesi olduğu ortaya çıktı. Fakat öğretim görevlilerin çalışma esaslarını belirleyen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre, Kınık’ın ya bu görevinden ya da üniversitedeki kadrosundan ayrılması gerektiği ifade edildi.

Birgün'den Sibel Bahçetepe'nin haberine göre; Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Asuman Doğan, "Öğretim görevlisi 2547 sayılı YÖK Kanunu’na bağlıdır. Aynı zamanda tam devlet memuru olmasa da devlet memurunun 657’nin gereklerini de yerine getirmek zorunda. Hukukçular öğretim üyesinin ‘kâr getirecek bir şirkette bulunamayacağını’ belirtti. Aynı zamanda o şirketten ‘huzur hakkı’ dahi alamaz. Bu durumu üniversitenin araştırması ve aynı zamanda üniversitenin soruşturma açması gerekir. Kızılay Genel Müdürlüğü gibi bir kurumda tam zamanlı çalışması gerekli. Normalde öğretim üyeliği de öyledir. Tam zamanlı orda olmak zorundadır" ifadelerini kullandı. BirGün’ün konuya ilişkin ulaştığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi yetkilileri, dekanın yurtdışında olduğunu, dekan yardımcısının da konuya ilişkin açıklama yapamayacağını bildirdi.

BİR ÖĞRETİM GÖREVLİSİ TİCARİ KURULUŞTA YER ALAMAZ

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun hukukçulardan aldığı değerlendirmede özetle şu ifadeler yer aldı:

"Doktor öğretim üyesi olarak çalışmakta olan Kınık, Türk Ticaret Kanunu’na göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz. Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz. Kınık’ın Kızılay Başkanı olmasında ve anonim şirketlerde görev yapmasında yasal engeller bulunmaktadır. Kızılay Genel Başkanlığı, tam zamanlı bir görevdir. Doktor öğretim üyeliğiyle Kızılay Genel Başkanlığı bağdaşmaz. Bir kazanç sağlanmasa dahi yönetim kurulu üyeliği/başkanlığı ticari faaliyet olduğundan Kınık’ın devamlı statüde olan doktor öğretim üyesi göreviyle bağdaşmaz."

TTB’DEN SORUŞTURMA TALEBİ

Dr. Asuman Doğan, Kınık’ın İstanbul Tabip Odası’na üye olduğunu aktardı, TTB’nin kendisi hakkında soruşturma başlatılmasını istediğini kaydetti:

“TTB, depremde insan yaşamını önceleyen anlayış ve mesleki etik kuralların dışında hareket ettiği gerekçesiyle Kınık hakkında soruşturma başlatılmasını istedi. Kızılay’ın tüm yapısını değiştirdiler. Sonuçta kamu yararına bir dernek olması gerek ancak şirketler kuruldu ve kâr amaçlı çalışıyorlar.”

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