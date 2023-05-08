Kızılay yöneticisinden skandal İmamoğlu paylaşımı

Konya'daki Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez'den Ekrem İmamoğlu’na Erzurum’da yapılan taşlı saldırı ile ilgili ve bugün Konya’da yapacağı miting ile ilgili skandal bir paylaşım geldi. İşte o paylaşım tepkilere neden oldu. Genç Kızılay yöneticisi hesabını kilitledi ama Halit Üzülmez'in skandal paylaşımı bir değil iki taneydi.

Ekrem İmamoğlu’na Erzurum’da yapılan saldırının yankıları sürerken tartışma yaratan bir mesaj da Konya’daki Kızılay yöneticisinden geldi.

SKANDAL PAYLAŞIM

Gazeteci Nevşin Mengü’nün paylaşımını alıntılayan Üzülmez, Hac ritüellerinden ‘Şeytan Taşlama’ olayına atıfta bulunarak “Memlekette Hac dönemi erken başlamış. :)” mesajını paylaştı.

PROVOKASYONA DAVET ÇIKARDI

Sonrasında Üzülmez'in, Ekrem İmamoğlu’nun Konya mitingi duyurusu ile ilgili de gelen paylaşımı tam bir tehdit ve provokasyon içeriyordu. Üzülmez açık açık İmamoğlu'nu tehdit ederek, “Yarın Konya’da her şey güzel olacak desene bekliyoruz :)” yazdı. Kızılay yöneticisinin bu mesajları sosyal medyada büyük tepki topladı.