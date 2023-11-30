Bağışıklığı çelik gibi yapıyor. Mucize ot ortaya çıktı

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kış hastalıklarının çaresi olan bağışıklığı güçlendiren karabaş otu dikkatlerden kaçmadı.

İşte karabaş otuyla ilgili detaylar…

KARABAŞ OTU NEDİR?

Karabaş otu, lavantagiller familyasından bir bitki türüdür. Alternatif ve geleneksel tıpta ‘ustukhuddus’ adıyla bilinir. Boyu 30 ila 100 santimetre arasında değişebilir. Fiziksel ve zihinsel sağlığı desteklemek için kullanılır. Anti-bakteriyel ve antioksidan özelliklere sahiptir.

KARABAŞ OTUNUN FAYDALARI

-Bağışıklık sistemini güçlendirir

-Kan dolaşımını iyileştirir

-Sakinleştirir ve stresi azaltır

-Yaraların çabuk iyileşmesine yardımcı olur

-İdrar yolu enfeksiyonlarını önler ve tedavi eder.

KARABAŞ OTU NASIL KULLANILIR?

Soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlendirmek için bitki çayları içmek iyi bir seçenektir. Karabaş otu da bu çaylardan biridir.

Karabaş otu, çeşitli şekillerde kullanılabilir. Parfüm yapımında, çay demlemede, reçel yapımında ve masaj yağı olarak kullanılabilir.

Karabaş otu yağı, cilde sürülerek ağrı kesici ve sakinleştirici etki gösterir.

Karabaş çayı, kuru veya taze karabaş otunun çiçek ve yapraklarından hazırlanır.

Karabaş reçeli, çiçeklerin kaynatılmasıyla elde edilir ve sağlığa yararlıdır.