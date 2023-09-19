Çördek otu hazımsızlığa iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan hazımsızlığa iyi gelen çördek otunun faydaları dikkat çekti.

HAZIMSIZLIK NEDİR?

Dispepsi (hazımsızlık), çoğu zaman yemek yemeye bağlı olarak gelişse de bazı durumlarda enfeksiyonlar veya kullanılan birtakım ilaçlara bağlı şekilde de ortaya çıkabilen karnın üst bölgesindeki ağrı ve şişkinlik hissidir.

HAZIMSIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Karın ağrısı

-Aşırı tokluk hissi

-Üst abdominal bölgede (üst karın) şişlik

-Ağız yoluyla gaz çıkarma (geğirme)

-Midede aşırı doluluk hissi

-Mide yanması

-Reflü (mideden ağıza asit gelmesi)

-Mide bulantısı ve kusma

ÇÖRDEK OTUNU NASIL KULLANILIR?

Yaprak ve çiçekleri kaynatılıp içilebildiği gibi, toz haline getirilerek de kullanılır. Bu bitki hakkında maalesef fazla bir bilgi bulamadık.

Yukarıda bulabildiğimiz şeyleri yazmaya çalıştık. Gönül isterdi ki daha fazla bilgi verelim ama maalesef çok büyük araştırmalar yapmamıza rağmen bu kadar bilgi elde edebildik.

Bitkiye çördek otu da deniliyor lakin o şekilde de internette pek bir bilgi maalesef yok.

Sizler bu bitki hakkında bilgi elde ederseniz yorum bölümümüzden bizlere ulaştırırsanız yazımıza ilave ederiz ki tüm araştırma yapanlara yararlı olalım.