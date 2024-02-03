Bağışıklığı çelik gibi yapıyor. Kansızlığa karşı duvar örüyor. Günde birkaç tane yemek yetiyor

Gülsüm Sundu
Bağışıklığı çelik gibi yapıyor. Kansızlığa karşı duvar örüyor. Günde birkaç tane yemek yetiyor
Günde birkaç tane yenmesi önerilen ve bağışıklık sistemini çelik gibi yapan kansızlığa karşı duvar ören kuru eriğin faydaları dikkat çekti.

Sağlıklı beslenmenin temelini meyve ve sebzeler oluşturur. Eriğin ise hem taze hem de kuru olarak birçok faydası vardır.

Kuru erik, vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri bol miktarda içerir.

Vücuttaki demir eksikliği gibi sağlık problemlerini önlemek için günlük beslenmenize kuru erik ekleyebilirsiniz.

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KURU ERİĞİN MUCİZEVİ FAYDALARI

Kuru erik, demir, bakır, magnezyum, potasyum gibi besin öğeleri bakımından zengin bir meyvedir.

Kuru erik, vücudu beslemenin yanı sıra birçok hastalığa karşı da koruyucu ve iyileştirici bir rol oynar.

Erikler, çözünebilir diyet lifi içerirler. Bu lif, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına katkı sağlar. Lif, bağırsaklardaki gıda geçişini kolaylaştırır, bağırsak florasını düzenler ve kabızlık gibi sorunları önler.

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-Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir

Erik, C vitamini açısından zengin bir meyvedir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu enfeksiyonlara karşı savunur. Ayrıca, beyaz kan hücrelerinin sayısını artırarak hastalıklara karşı direnci artırır.

-Kansızlığa iyi gelir

Siyah erik, demir bakımından zengin bir meyvedir. Demir, kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu destekler ve kansızlığı önler veya tedavi eder. Kansızlık belirtileri olan yorgunluk, halsizlik, solgunluk gibi sorunları giderir.

-Hafıza ve zihin sağlığını geliştirir

Kuru erik, yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan hafıza kaybı gibi sorunlara karşı etkilidir. Aynı zamanda, beyin fonksiyonlarını destekler ve hafızayı kuvvetlendirir.

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-Kemik ve kas sağlığını korur

Erik, kemik ve kas sağlığı için gerekli olan vitamin ve mineralleri de içerir. Bu vitamin ve mineraller, kemikleri güçlendirir, kırılma riskini azaltır, kasları besler ve geliştirir.

ERİK ÇAYI NASIL YAPILIR?

Siyah erik çayı yapmak çok basittir.

Bir bardak kaynar suya 5 adet kurutulmuş siyah erik atın. 5 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Ilık veya soğuk olarak içebilirsiniz.

Fakat uzmanlar, kuru erik tüketiminde aşırıya kaçmamak gerektiğini söylüyorlar. Bir avuçtan fazla kuru erik yemek, bağırsaklarda rahatsızlık ve karın ağrısına sebep olabilir.

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