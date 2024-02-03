Karaciğer hastalarına şifa olan ot ortaya çıktı. Faydaları say say bitmiyor

Kadıntuzluğu otu, sağlıklı beslenmeye önem verenlerin tercih ettiği bir bitkidir. Bu bitkinin kendisi ve meyveleri, birçok hastalığın önlenmesi ve tedavisine katkıda bulunduğu söyleniyor.

KADINTUZLUĞU NE DEMEK?

Sarı çiçekli, yabani bir ağaç çeşididir. Kökü acı, yaprakları ve yemişi tatlıdır. Seyrek ormanlarda yetişir. Boyu 2-3 metre kadardır. Meyveleri C vitamini bakımından zengindir.

Meyveleri, kabukları ve kökü faydalıdır.

YARARLARI…

Karaciğer ve safra kesesi rahatsızlıklarını giderir. Ateş düşürücüdür. Sindirim sistemini düzenler.

Bağırsak iltihaplarını iyileştirir. Öksürük kesicidir. Mideyi güçlendirir. İştah açıcıdır. Ağız yaralarını tedavi eder.

Kan akışını sağlar. Tansiyonu düşürür. Siyatik, romatizma ve eklem ağrılarını azaltır.

NASIL KULLANILIR?

İnce doğranmış kabuklardan 1 çay kaşığı ( kök kullanılacaksa 1 çorba kaşığı ) yarım litre suda 10 dakika kaynatılır. Günde 4 kere yemeklerden önce birer çay bardağı içilir. Bunun yanında 4 bardak suya 20-30 gr. yaprak koyarak birkaç dakika kaynatılıp günde 3 kere birer çay bardağı içilir.

Hamile olanlar kadın tuzluğu bitkisini asla kullanmamalıdır!