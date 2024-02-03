Karaciğer hastalarına şifa olan ot ortaya çıktı. Faydaları say say bitmiyor

Erkavim Yıldırım
Karaciğer hastalarına şifa olan ot ortaya çıktı. Faydaları say say bitmiyor
Karaciğer ve safra kesesi hastalıklarını iyileştiren kadıntuzluğu otunun faydaları dikkat çekti.

Kadıntuzluğu otu, sağlıklı beslenmeye önem verenlerin tercih ettiği bir bitkidir. Bu bitkinin kendisi ve meyveleri, birçok hastalığın önlenmesi ve tedavisine katkıda bulunduğu söyleniyor.

KADINTUZLUĞU NE DEMEK?

Sarı çiçekli, yabani bir ağaç çeşididir. Kökü acı, yaprakları ve yemişi tatlıdır. Seyrek ormanlarda yetişir. Boyu 2-3 metre kadardır. Meyveleri C vitamini bakımından zengindir.

Meyveleri, kabukları ve kökü faydalıdır.

YARARLARI…

Karaciğer ve safra kesesi rahatsızlıklarını giderir. Ateş düşürücüdür. Sindirim sistemini düzenler.

Bağırsak iltihaplarını iyileştirir. Öksürük kesicidir. Mideyi güçlendirir. İştah açıcıdır. Ağız yaralarını tedavi eder.

Kan akışını sağlar. Tansiyonu düşürür. Siyatik, romatizma ve eklem ağrılarını azaltır.

NASIL KULLANILIR?

İnce doğranmış kabuklardan 1 çay kaşığı ( kök kullanılacaksa 1 çorba kaşığı ) yarım litre suda 10 dakika kaynatılır. Günde 4 kere yemeklerden önce birer çay bardağı içilir. Bunun yanında 4 bardak suya 20-30 gr. yaprak koyarak birkaç dakika kaynatılıp günde 3 kere birer çay bardağı içilir.

Hamile olanlar kadın tuzluğu bitkisini asla kullanmamalıdır!

İlgili Haberler
Alıç ölümcül hastalıklara meydan okuyor. Şifa saçan otun faydaları say say bitmiyor
Hıthıt otu adeta şifa saçıyor. Faydaları say say bitmiyor
Kadınlara müjde dedirtecek şifa saçan otun faydaları saymakla bitmiyor. Regl ağrıları azaltıyor
Kadın hastalıklarına iyi geliyor. Şifa deposu otun faydaları saymakla bitmiyor
Son Haberler
Kilise saldırısı ile bağlantılı IŞİD’liler yakalandı. MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Gündem
Kilise saldırısı ile bağlantılı IŞİD’liler yakalandı. MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon
Fatih Karahan kimdir? Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kaç yaşında nereli? Gündem
Fatih Karahan kimdir? Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kaç yaşında nereli?
Zihni gücü arttırarak unutkanlık hastalıklarına meydan okuyor. İşte o ot Şifalı Bitkiler
Zihni gücü arttırarak unutkanlık hastalıklarına meydan okuyor. İşte o ot
Pasifik Teknoloji’nin halka arz tarihleri açıklandı Ekonomi
Pasifik Teknoloji’nin halka arz tarihleri açıklandı
Merkez Bankası’nın yeni başkanı ABD eski Büyükelçisinin yeğeni çıktı Ekonomi
Merkez Bankası’nın yeni başkanı ABD eski Büyükelçisinin yeğeni çıktı
Yeşilçam'ın yakışıklısı şimdi 60 yaşında tamircilik yapıyor Magazin
Yeşilçam'ın yakışıklısı şimdi 60 yaşında tamircilik yapıyor
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Yerel Haberler
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı