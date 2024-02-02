Şahin gibi görmenizi sağlayacak besin ortaya çıktı. Şifa deposunun faydaları saymakla bitmiyor

İnsanların doğal besinlere yönelme sürecinde göz sağlığına ve birçok hastalığa iyi gelen Bektaşi üzümü ortaya çıktı.

Bektaşi üzümünün şifa deposu olmasının yanında faydaları göz doldurdu.

İŞTE MUCİZE MEYVENİN FAYDALARI…

Bektaşi üzümü, C vitamini bakımından zengin bir meyvedir ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ayrıca vücuttaki toksinleri temizleyen antioksidanlar içerir.

Bektaşi üzümü, saç sağlığına da faydalıdır.

Taze olarak yendiğinde veya saçlara sürüldüğünde saçların parlaklığını artırır ve beyazlamasını geciktirir.

Bektaşi üzümü, göz sağlığını da korur.

Görme yeteneğini geliştirir ve göz hastalıklarını önler.

Bektaşi üzümü, kemik sağlığı için de önemlidir. Kemik oluşumunda gerekli olan kalsiyumu sağlar.

Bektaşi üzümü, regl sırasında yaşanan ağrı ve kramp gibi şikayetleri de azaltır.

Bektaşi üzümü, diyabetliler için de uygun bir meyvedir. Kan şekeri seviyesini dengeler.

Bektaşi üzümü, idrar söktürücü bir etkiye sahiptir. Bu sayede vücuttaki fazla suyu ve ödemi atar.

Bektaşi üzümü, sindirim sistemini de düzenler.

Kabızlık gibi problemleri giderir. Bektaşi üzümü, anemiye de iyi gelir. Kırmızı kan hücrelerinin üretimini artırır ve kan değerini yükseltir.

Bektaşi üzümü, bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek kanser ve enfeksiyon gibi hastalıklara karşı korur. Sizi hastalıklardan uzak tutan bir meyvedir.

Bektaşi üzümü, demir ve fosfor gibi mineraller açısından da zengindir.

Bektaşi üzümü tüketerek vücudunuzun mineral ihtiyacını karşılayabilirsiniz.

Bektaşi üzümünün yapraklarından hazırlanan bitki çayı da bu faydaları sağlar. Bektaşi üzümü, kılcal damarları güçlendirir ve yüksek tansiyonu düşürür. Tansiyon hastalarına da iyi gelir.

Bektaşi üzümü yapraklarından yapılan bitki çayı, regl düzensizliği için de faydalıdır.

Bektaşi üzümü, iltihaplanmayı önleyici bir özelliğe sahiptir. Bu sayede hastalık sürecini kısaltır ve enfeksiyonu hafifletir. Ayrıca eklem kireçlenmesini de iyileştirir.

BEKTAŞİ ÜZÜMÜ NASIL YENİR?

Bektaşi üzümünü en çok faydasını görebileceğiniz şekilde taze olarak yiyebilirsiniz. Ayrıca meyveyi kurutarak da tüketebilirsiniz.

Bektaşi üzümünün yapraklarını kurutarak bitki çayı yapabilirsiniz. Bitki çayı, kış aylarında sizi hastalıklardan koruyacaktır.

Bektaşi meyvesi, Avrupa ülkelerinde pasta süsü ve marmelat olarak da kullanılmaktadır.

Siz de Bektaşi üzümünden reçel yapabilir ve istediğiniz zaman yiyebilirsiniz. Bir miktar şeker ve su ile kaynatarak meyve suyu da elde edebilirsiniz. Bazı bölgelerde Bektaşi üzümü şarap yapımında da kullanılmaktadır.

Bektaşi üzümü, kalori değeri çok yüksek olmayan bir meyvedir. Taze meyvesinin 100 gramı 44 kaloridir. Reçelinin bir yemek kaşığı 27 kaloridir. Dondurulmuş meyvesinin 100 gramı ise 46 kaloridir. Dengeli beslenenler için bu bilgiler faydalı olabilir.