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Bahçede çıkan yangın eve sıçradı

Kocaeli'de bir evin bahçesinde bulunan hurdalar henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Çıkan yangın, kısa sürede iki katlı eve sıçrarken itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 16:44
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Bahçede çıkan yangın iki katlı eve sıçradı

Bahçede çıkan yangın eve sıçradı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın, kısa sürede iki katlı eve sıçradı.

Paniğe sebep olan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Olay, Güney Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan iki katlı evde meydana geldi.

Evin bahçesinde bulunan hurdalar bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, iki katlı evin çatısına da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yanan hurdalara ve evin çatısına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın sebebiyle evde maddi hasar oluştu.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(Kaynak: İHA)

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