Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin gönderdiği kandilleri ne yaptığını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte bugün Nallıhan’da esnafın sorunlarını dinledi.

Yüzde 40 engelli olan bir vatandaş, Kılıçdaroğlu’nun elini öptü ve altı senedir emekli olamadığını söyleyerek, “Hükümetten mi oldu, benden mi oldu bilmiyorum” dedi. Kılıçdaroğlu, “Senden değildir” diye yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu’nun girdiği dokuma dükkanında dokuma hocası, ipliğin Bursa’dan ve Denizli’den geldiğini, ancak yurt dışından ithal edildiği için çok pahalı olduğunu dile getirerek, “Çin’den geliyor ipek. Çok pahalı. Dolarla satılıyor” dedi. Dokuma hocası, ipeği Nallıhan’da yetiştirmek için proje başlattıklarını kaydederek, “Şimdi onların tanıtımlarını yapıyoruz. İnşallah kendi ipeğimizi kendimiz üretirsek… Küçük bir iplik eğirme fabrikası olursa bizim Nallıhan ipekte bir numara olur” diye konuştu.

"BENİM DE GÜZEL BİR KANDİL KOLEKSİYONUM VAR, SAYIN BAHÇELİ GÖNDERMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, bir dokuma dükkanında, felsefe bölümü mezunu olan ve bu dükkanda çalışan genç kadınla sohbet etti. Genç kadın, ücretli öğretmenlik için başvuru yaptığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, girdiği bir avize dükkanında, “Ne kadar güzel lambalar, kandiller de var herhalde" diye sordu. Dükkan sahibi, kandil de sattıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, evinin elektriğinin kesildiği dönemde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisine kandil gönderdiğini hatırlatarak, “Benim de güzel bir kandil koleksiyonum var, Sayın Bahçeli göndermişti. Masamın üzerinde dolu kandil var. Bazı gazeteciler istediler, onların bir kısmını gazeteci arkadaşlara gönderdim" dedi.