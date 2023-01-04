Erdoğan'ndan seçim tarihi açıklaması. Bahçeli ''seçimin öne alınmasına varız'' demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrasında soruları yanıtladı. Erdoğan,"Ben bir tarih açıklamadım. Kamuoyunda ne görüşülür, ne konuşulursa hepsi bizim gündemimize girer. Çünkü biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz."dedi
MHP lideri Devlet Bahçeli de dünkü grup toplantısında seçimin öne alınmasıyla ilgili konuşmuş, "seçimin öne alınmasına varız" demişti.
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