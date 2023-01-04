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  • Erdoğan'ndan seçim tarihi açıklaması. Bahçeli "seçimin öne alınmasına varız" demişti

Erdoğan'ndan seçim tarihi açıklaması. Bahçeli "seçimin öne alınmasına varız" demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim tarihi öne çekilecek mi" sorusuna "Kamuoyunda ne konuşulursa hepsi gündemimize girer" diye yanıt verdi.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 14:24
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Bahçeli 'seçimin öne alınmasına varız' demişti. Erdoğan'ndan seçim tarihi açıklaması

Erdoğan'ndan seçim tarihi açıklaması. Bahçeli ''seçimin öne alınmasına varız'' demişti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrasında soruları yanıtladı. Erdoğan,"Ben bir tarih açıklamadım. Kamuoyunda ne görüşülür, ne konuşulursa hepsi bizim gündemimize girer. Çünkü biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz."dedi

MHP lideri Devlet Bahçeli de dünkü grup toplantısında seçimin öne alınmasıyla ilgili konuşmuş, "seçimin öne alınmasına varız" demişti.
Ayrıntılar geliyor...

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