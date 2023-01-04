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  • Erdoğan kendinize ayar verin ayar diyerek uyardı. Muhtar bile olamaz dediğiniz kişi cumhurbaşkanı oldu!

Erdoğan kendinize ayar verin ayar diyerek uyardı. Muhtar bile olamaz dediğiniz kişi cumhurbaşkanı oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte kendisi hakkında çıkan "Muhtar bile olamaz" sözlerine atıfta bulunarak; "Muhtar bile olamaz dediğiniz kişi cumhurbaşkanı oldu. Kendinize ayar verin ayar" dedi...

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 21:37
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Erdoğan böyle uyardı. Muhtar bile olamaz dediğiniz kişi cumhurbaşkanı oldu

Erdoğan kendinize ayar verin ayar diyerek uyardı. Muhtar bile olamaz dediğiniz kişi cumhurbaşkanı oldu!
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7. Anadolu Medya Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SEÇİLMİŞ BAŞBAKANA DİKTATÖR DİYE GAZETECİ KILIKLILAR GÖRDÜK"
Okuduğu şiir nedeniyle 28 Şubat döneminde verilen hapis cezasını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetelerin kendisi için, "Muhtar bile olamaz" şeklinde haberler yaptığını söyledi.

Erdoğan, "12 Eylül darbecilerine manşetlerden selam çakan medya kuruluşlarımız olmuştur; hatta ileri gidiyorum kalemşorler olmuştur. Ülkenin seçilmiş başbakanına diktatör diyen gazeteci kılıklılar gördük. 28 Şubat döneminde muhtıracıların haber bülteni gibi yayın yapan medya organlarımız vardı. Okuduğumuz şiir sebebiyle hakkımızda verilen mahkeme kararını 'muhtar bile olamayacak şeklinde adeta kutlayan gazeteler gördük" ifadelerini kullandı.

"MUHTAR BİLE OLAMAZ DEDİĞİNİZ KİŞİ CUMHURBAŞKANI OLDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Burada bir muhtarları küçümsemek, iki yarının siyasetine kendine göre yön vermek. Ne oldu? Ufkunuz o kadar dar ve kısır ki, muhtar bile olamaz dediğiniz kişi cumhurbaşkanı oldu. Önce bu başlıkları atanlara bir şeyi hatırlatmak lazım; kendinize ayar verin ayar. Ayar vermezseniz millet size ayar verir. Hükümetlerimiz döneminde hak ve özgürlükleri genişletmek için yaptığımız bir yasa değişikliğine '411 el kaosa kalktı' diyerek saldıran, vesayet odaklarına davetiye çıkaran medya kuruluşları oldu."

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vatandaş
4.01.2023 21:51
nolmuş? berluskoni de italyan başbakanı oldu. esad da suriye başkanı. stalin rusya başkanı, trump abd başkanı vs.vs. örnekler çoğaltılabilir.  
 
1950
4.01.2023 21:50
İşte eskiden ne kadar berbat da olsa, bu günden bin Katı daha iyi olduğundan oldu, bu gün insanlar kurtuluşu ülkeyi terk etmekte, kendini yakmakta buluyor, gelde gelişmiş olmuş olalım  
 
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