Bahçeli’den ‘Cumhur ittifakı’ mesajı: Bizde çatlama olmaz kaya gibiyiz

Düzenleme: Kaynak: AA
Bahçeli’den ‘Cumhur ittifakı’ mesajı: Bizde çatlama olmaz kaya gibiyiz

Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinin ardından konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, 'Cumhur İttifakı’nda çatlaklar var” iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret etti.

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Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş’in kabrine kırmızı beyaz karanfil bırakan Bahçeli, bakır ibrikle su döktü. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Bahçeli, Cumhur İttifakı’na dair konuştu.

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"KAYA GİBİ CUMHUR İTTİFAKI’YIZ"

Türk siyasetinde kargaşa, kavga oluşturmak isteyen unsurların her gün yalan fitne üzerinden görüş beyan ettiklerini savunan Bahçeli, şunları söyledi:

"Bu da toplumun belli kesimlerini rahatsız ediyor. Bütün seçimler geçmiştir. 2028’e kadar olan süre içinde Cumhur İttifakı’nın önünde 4 önemli yıl bulunmaktadır. Yapısal reformların gerçekleşeceği, kurumsal yapının yerleşeceği, demokratik yaklaşımların daha da gelişeceği bir ortamlar milletin huzurunda bulunurken, ‘hükümet çatlayacak’ gibi milleti karamsarlığa iten, geçim pahalılığından, hayat pahalılığından bahsediyorlar ama toplumda hayatı zehirlemekten bir türlü vazgeçemiyorlar. O nedenle sayın Cumhurbaşkanının kararlı tutumu, Cumhur İttifakı’nın birleşenlerinin uyumlu çalışmaları ve millet için her türlü fedakarlığa hazır olmaları gelecek için Türkiye’nin önemli meselelerinin çözümü için çok büyük bir program hayata geçirecektir. Ümitliyiz, güvenliyiz. Cumhur İttifakı devam edecektir, bizde çatlama olmaz. Bir ne kerpiç ne toprağız. Kaya gibi Cumhur İttifakı’yız. Uluslararası gelişmeleri yakından takip etmektedir. Kayaların parçalanması gürültülü olur fakat sonuç vermez. MHP sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır. Türkiye’nin önderliğinde dünya barışını, emperyalist güçlere karşı olan mücadelede büyük bir başarı elde etmenin çabası içerisindedir. Oraya köstek değil yardımcı olmak lazım. O nedenle temennimiz barıştır, kaynaşmadır, dayanışmadır. MHP üzerine düşen her türlü sorumluluğu, her türlü fedakarlığı yaparak yoluna devam edecektir. MHP’yi anlamayanlar, kırık masalar üzerinde gelecek vadedenlerin, masayı nasıl dağıttıklarını utanmadan hatırlamaları gerekirken şimdi yol gösterici duruma düşmüşlerdir. Allah onları ıslah etsin."

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