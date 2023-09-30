Ekim ayında emekliye zam ve ikramiye verilecek mi. Fatih Portakal ‘iktidar kesin karara vardı’ diyerek açıkladı

Temmuz ayında yapılan emekli zammını yalnızca kök maaşlara yansıtan hükümet, milyonlarca vatandaşın cebine girecek parada hiçbir artış yaşanmamasına neden olmuştu.

Temmuz ve Ağustos aylarında rekor hızla artan enflasyon, en düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira ile geçinmeyi imkansız hale getirirken, emeklilerin yakarışları sonrası hükümet cephesinden yapılan açıklamalarda 1 Ekim tarihi işaret edilmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ısrarla "Meclis açılır açılmaz emekli zammı görüşülecek" ifadelerini kullanırken, 1 Ekim tarihine yaklaşıldıkça emekli aylıklarında yapılacak zam için yıl sonu işaret edilmeye başlandı.

Söz konusu gelişmeler hakkında kesin konuşan Sözcü TV Ana Haber Bülteni'ni sunan Fatih Portakal, şu şekilde konuştu:

"HİÇBİR DÜZENLEME YOK"

"Emekliler konusunda bizleri kandırmaya çalışıyorlar. Laf cambazlığı yapıyor iktidar. Bakın net bir şekilde size söyleyeyim mi, Ekim ayında emekli maaşları ile ilgili hiçbir düzenleme yok.

Hiçbir şekilde zam yapılmayacak. Sadece 29 Ekim'de 5 bin liralık bir ikramiyeden bahsediliyor, o da tek seferlik olacak.

Bizim maaşımızı ne zaman düzeltecekler diyorsanız da, onun cevabı da "zamanında" lütfen artık uyutulmanıza izin vermeyin.

TÜM EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK!

Portakal'ın 29 Ekim'de bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere 5 bin lira ödeneceğini belirtmesinin ardından bir ikramiye açıklaması da SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi.

Erdursun, 29 Ekim'de Cumhuriyetin 100. yılı olması nedeniyle emekliler için bir ikramiye çalışılması yürüttüğünü doğrulayarak, bu ikramiyeden tüm emeklilerin yararlanamayacağını belirtti.

İkramiye tutarının Meclis'e gelecek torba yasa ile belirleneceğini ve 5 bin lira olmasının muhtemel olduğunu işaret eden Erdursun, Cumhuriyet ikramiyesinin kapsamına yalnızca en düşük emekli maaşı alan vatandaşların gireceğini iddia ederek, yüksek aylık alanlar için bir ikramiye ödemesi yapılmayacak şeklinde konuştu.