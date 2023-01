Son dakika haberi: Bahçeli'den erken seçim açıklaması: Mayıs ayında bu işi bitirelim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşuyor.



"Baharda gerçekleşmesi beklenen seçime tam olarak hazırız." diyen Bahçeli, "Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim, sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iradesine tevdi edelim." dedi.



Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:



"Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin ne zaman yapılacağına ilişkin tartışmaların bir an evvel son bulması, hayatın olağan akışına uyan bir tarihin mutabakatla seçilmesi lazımdır. Bu erken seçim değil, seçim tarihi güncelleme olarak okunmalıdır. Baharda gerçekleşmesi beklenen seçime tam olarak hazırız."



"Sandıktan korkmanın millet iradesinden kaçmanın hiç kimseye bir yararı dokunmamaktadır. Seçimlerin şölen havasında yapılması hepimizin görevidir. Sandık er meydanıdır. Milli iradenin tecelli beyanıdır. Muhalefet partilerinin çekinecek bir durumları yoksa buyursunlar. Konuşarak, tartışarak, anlaşarak, Türkiye'mizi hep birlikte seçime taşıyalım. Mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim. Sözü milletimize verelim."



Dümeni kırık bir geminin güvenli limana yaklaşması mümkün değildir. Bizim rotamız bellidir. Her şeyin mühim noktası iyi bir başlangıçtır. Yarı yarıya başarı demektir. Her başarının ardında çalışmanın fazileti vardır."



Seçimlere bütün imkan ve inancımızla hazırlık yapıyoruz. Karşımızda utanç duvarı gibi duruş gösterenleri bozmak için çalışıyoruz. Bugüne kadar ne yaptık? Milletimizin gönül kapısını nasıl açıldık?



Vatanımızın her köşesine ziyaretler düzenledik. Siz değerli vekillerimizin katkılarıyla milletimizin sesi olmak için çalıştık. Emeklilerimizle, işçilerimizle, şehit ve gazi yakınlarıyla buluşup özlem giderdik.