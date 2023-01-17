Özgür Özel erken seçime olumlu oy kullanıp kullanmayacaklarını açıkladı. Bahçeli mayıs ayına işaret etmişti

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün yaptığı basın açıklamasında, "Seçim tarihi tartılması son bulmalı. Mevsim şartlarına ilişkin bir tarih beklentimizdir. Mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim" ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin erken seçim açıklamasıyla ilgili Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e değerlendirmede bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugünkü açıklamalarından seçimin mayıs ayına alınmak istendiği anlaşılıyor. Bahçeli, uzlaşarak seçim tarihi belirleme çağrısı yapmaktadır. Anayasamızda ve mevzuatımızda seçimlerin nasıl erkene çekileceği çok açıktır.

“6 NİSAN SONRASINA ALINACAK KARARDA YOKUZ”

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, iktidarın ve küçük ortağının hatalar yaptığını, yanlış kararlar aldığını ve seçimlerin erkene alınması gerektiğini bir süredir ısrarla söylüyoruz. 6 Nisan’dan önce yapılması kaydıyla seçimlerin erkene alınması kararına olumlu oy kullanacağımızın altını çiziyoruz. Ancak 6 Nisan’dan sonra yapılması öngörülen seçimlerin bir siyaset mühendisliği anlamına geleceğini ve erken seçim kategorisinde sayılamayacağını değerlendiriyoruz. 6 Nisan’dan sonrası için alınacak bir kararda yokuz. Biz bu düşüncemizi, geçen yıl iki partiyle birlikte diğer partilerle istişare etmeden kendi çıkarlarına uygun biçimde Seçim Kanunu’nda değişiklik getirdikleri zamanda söylemiştik” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Devlet Bahçeli erken seçimle ilgili grupta yaptığı konuşmada ifadeleri kullanmıştı:

“Seçim tarihi tartılması son bulmalı. Mevsim şartlarına ilişkin bir tarih beklentimizdir. Mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim

TBMM’de seçim kararının alınabilmesi için ihtiyaç duyulan 5’te 3 çoğunluk bulunamazsa, muhalefet partileri bu yönde bir adım atmaktan imtina ederse; Cumhurbaşkanı’mız Anayasa’nın 116’ncı maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca seçimlerin yenilenmesine karar verebilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi iki alternatife de bihakkın hazırdır.

“HİÇBİR ENGEL KALMAYACAKTIR”

*Cumhurbaşkanı’mız seçimlerin yenilenmesine karar verdiği anda, Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu’nun 3’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasında belirtilen 60 günlük süre de işlemeye başlayacaktır. Muhalefet partileri şayet Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’nden umut kesmemişlerse, ipe un sermeyi bir kenara bırakma düşüncesine sabitlenmişlerse; TBMM’de makul bir tarihin uzlaşmayla belirlenmesinin önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Demokrasimiz rüştünü ispat etmelidir.

“HALEP ORADAYSA ARŞIN MECLİS’TEDİR”

*Sandıktan korkmanın, millet iradesinden kaçmanın hiç kimseye bir yararı dokunmayacaktır. Sandık, er meydanıdır. Muhalefet partilerinin çekinecek ve ürkecek bir durumları yoksa gerçekten de demokrasinin vazgeçilmez ilkelerine bağlı olduklarını iddia ediyorlarsa buyursunlar; Halep oradaysa arşın Meclis’tedir”