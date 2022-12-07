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1 buçuk milyon liralık altın çalan Şilili şüpheliler yakalandı

İstanbul Bahçelievler'de bir alışveriş merkezinin otoparkındaki aracın bagajından, içerisinde yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde altın bulunan çantayı çaldığı belirlenen Şili uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 11:35
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Bahçelievler'de otomobilden altın dolu çantayı çalan Şili uyruklu 2 zanlı yakalandı

1 buçuk milyon liralık altın çalan Şilili şüpheliler yakalandı
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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kuyumcu B.D'nin, 30 Kasım günü bir alışveriş merkezi otoparkındaki aracından hırsızlık yapıldığı ihbarında bulunması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, B.D'ye ait otomobilin camlarından birinin kırılarak arka koltuktan bagaja ulaşıldığı ve buradaki altın dolu çantanın alındığı tespit edildi.

Çalışmaların devamında çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, alışveriş merkezine beyaz bir otomobille gelen 2 şüpheliden birinin araçta beklediğini, diğerinin ise otopark kısmına gidip elinde çantayla döndüğünü belirledi.

Plaka bilgileri üzerinden zanlıların bulunduğu aracı takibe alan ekipler, aracın İstanbul'dan Ankara'ya gittiğini, şüphelilerin ise otobüsle Gürcistan'a gitmeye hazırlandığını tespit etti.

Ankara'da düzenlenen operasyonda şüpheliler Şili uyruklu Jaime M.V.D. (40) ile Daniel A.Y.H. (40) yakalandı. Zanlıların üzerinde ve çantalarında yapılan aramalarda 352 lira, 310 avro, 477 dolar, 2 Katar riyali, 124 bin Şili pesosu ile bir miktar ziynet altını ele geçirildi.

İşlemleri yapılmak üzere İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.(AA)

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