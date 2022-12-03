Cem Davran'dan 'emek hırsızlığı' uyarısı

Tıpkı sinema salonlarında olduğu gibi görsel sanat yapılan işlerde de etkinlik sırasında görüntü almak ve bunları yaymak hoş karşılanmıyor ve bazı yaptırımları da oluyor. Ancak her ne kadar sanatçılar, seyircilerini daha duyarlı olmaları konusunda uyarsa da ne yazık ki bir sonuç alamıyorlar.

Parayla satılan bir emeğin yasadışı yollarla kayıt altına alınması ve bunun izinsiz bir şekilde farklı mecralarda gösterilmesi emek hırsızlığına girerken pek çok seyirci ne yaptığının farkında olmadan bu tarz kayıtlar gerçekleştiriyor.

CEM DAVRAN TEPKİ GÖSTERDİ

Sadece emeğin çalınması olarak değil aynı zamanda canlı sergilenen bir etkinliğe de olumsuz yönde bir müdahalede bulunan bu davranışlara bir tepki de oyuncu Cem Davran'dan geldi.

Oyunlarını sergilediği sırada görüntü alınmaması yönünde defalarca kez seyirciyi uyardığını söyleyen Cem Davran bu konudaki tepkisini şu sözlerle gösterdi:

"Niye oyunları telefon kamerasıyla çekiyorsunuz? Yeter sahiden. Bugün sahneden kaç kez uyardık, lütfen yapmayın, lütfen. Güzelce izleyin, uğraşmayın o işlerle."