Ecevit-Demirel değil ki iktidarı pasta börekle teslim etsin

İYİ Parti’nin kurşunlanması sonrasında şimdi de CHP İstanbul İl Başkanlığı’na gözdağı için silahın havaya ateş edilmesi gündemi sarstı.

Seçimlere bir buçuk ay kaldı daha neler göreceğiz belirsiz…

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Vefatından kısa bir süre önce Süleyman Demirel verdiği bir mülakatta bakın ne diyor:

“Bugün bu yaşımda meydanlara çıksam Tayyip Erdoğan'ı yenerim. Bu fötr şapkayla 6 defa gittim, 7 kere geldim”

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6 defa iktidardan düştüğünü ve 7 kere iktidara geldiğini Demirel’in kendisi açıklamış.

Diğer Başbakanlar da Cumhurbaşkanları da iktidarı kaybetmeyi savaş kaybetmeye benzetmiyorlardı.

Çünkü onlar bu kadar uzun süre iktidar nimetlerinden faydalanmadılar.

İktidarda uzun bir süre kalmak sadece güç zehirlenmesi değil iktidar nimetlerini bırakmama gibi kötü alışkanlıkları da beraberinde getiriyor.

Bu iktidarı normal olarak teslim eden siyasilere Ecevit ve Demirel gibi liderleri de ekleyin…

Ayrıca ülkesini düşünen eski bu liderler vatan kaybetmeyi iktidarı kaybetmekten daha öncelikli mesele yapıyorlardı.

İktidar kaybetmemek için yapılan bazı konuların milletimize ülke kaybetmeye kadar götüreceğini göremeyenleri ibretle izlemeye devam ediyoruz.

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İktidarı teslim eden önceki iktidarlar devir teslim törenleri düzenlerlerdi. Pastalar, börekler, çiçekler ve karşılıklı temenniler hava uçuşurdu. Yani miting meydanlarında ağır sözler unutulur yeni iktidara centilmence başarılar dilenirdi.

Çünkü yukarıda yazdığım gibi eski iktidarlarda iktidarı kaybetmek savaş kaybetmek gibi değildi.

İleriye götüreyim… Saray Rejimi için seçim kaybetmek savaş kaybetmekten beter…

20 yıldır iktidardalar. İktidarın nimetlerini bırakmak istemiyorlar.

Sadece iktidar nimetleri değil. Hesap verme korkusu da cabası…

Şiddet siyasetine veya gözdağına da bu açıdan bakmak lazımdır.

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Cumhur İttifakı seçimleri kaybeder mi? Şu anki anketlere göre kaybettikleri görünüyor.

İşte bunu gördükleri için siyaseti normal akışına değil şiddet sarmalına çekiyorlar.

Yetmiyor istismar siyasetini de bunun parçası yapıyorlar. Seccade ile mitinge çıkıldığını da gördük.

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Yazı başlığıma geri döneyim. Ecevit, Demirel gibi normal iktidar değiller. Olağanüstü iktidarlar. Yani sadece 20 yıldır iktidarlar meselesi değil.

Tek adam rejimini kurdular. Tek adam rejimleri dünyanın neresinde veya tarihin hangi safhasında normal yollarla seçimlerde yenilip börek pasta ikram ederek

iktidarı teslim etmişler? Elbette olağanüstü siyasi olaylar yapıp gitmeme yolunu tercih ederler. Veya milli iradeyi yanlış yönlendirme de olabilir.

Milli iradeyi yanlış yönlendirmeyi zaten seccadeli mitingde gördük. Elinde Kuran’la miting meydanlarına çıkmadı mı?

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Milli iradeyi yanlış yönlendirmek ilk çareleri olacaktır.

Şiddet siyasetinin tırmandırılması ise ikinci tercihleri olacak gibi görünüyor.

Seçim kaybetmemek için her tuşa basacak olan iktidarın son düzlüğe girdiğimizde yapacakları merak konusu olmaya devam edeceğe benziyor.

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Ayrıca “Bunu Cumhur İttifakı yaptıramaz. Bu, Cumhur İttifakı’nı oy olarak vurur” diyenleri görüyorum.

Bunu diyenler panik halindeki insan gibi her tuşa basmak zorunda ve ne yaptığını bilemeyen bir iktidarla karşı karşıya olduğumuzun farkında değil misiniz?

Beyler bayanlar sizin dediğiniz aklı başında normal iktidarlar için geçerli. Kendi iktidarları için mantıklı düşünmeyi bıraktıklarını hala anlamadınız mı? Bu dediğiniz mantıklı düşünmeyi Cumhur İttifakı’nın terk edeli kaç zaman oldu?

Anketlere göre hareket eden Erdoğan sizce bu kadar hataları yapar mıydı?

Örneğin İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi ve 800 bin oy farkı size mantıklı geliyor mu?

Mantıklı düşünmek normaller içindir. Anormal şartlara giren 20 yıldır iktidardan düşme korkusu olan bir Cumhur İttifakı’nı yabana atmayın…