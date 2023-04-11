İkinci tura kalmayabilir! Bu ayrıntıya dikkat

Muharrem İnce’nin hala adaylıktan çekilmesi konuşuluyor. Aradaki aracılarının trafiğindeki detaylar dikkat çekiyor. Bakanlıklar, vekiller ve Başkan yardımcılıkları havada uçuşuyor.

Aslında esas dikkat çekilmesi gereken konu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalma olasılığıdır.

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Gelin beraber 2018 seçimlerine gidelim. Seçimler yaklaşıyor. Muharrem İnce milyonu geçen kalabalıklara mitingler yapıyor. Anketlerde zaten ikinci sırada İnce çıkıyor. Muhalefetti ve muhalif insanları seçimi kazanma heyecanı sarmış.

Sanki Muharrem İnce kazanıyor havası oluştu. Bu özellikle de muhalif seçmene yansıdı.

Ve seçim sonuçlarında İYİ Parti yüzde 10, Meral Akşener yüzde 7 oy aldı.

Bunu neden mi yazdım? Bugüne ışık tutmak için.

Meral Hanım’ın partisinden az oy alma nedeni aslında muhalif seçmende, “Muharrem İnce’yi kazandıralım. İlk turda işi bitirelim” algısıydı. Ve yüzde üç İYİ Parti seçmeni bu yüzden Muharrem İnce’ye oy attı.

Şimdi bunu günümüze getirelim. Muharrem İnce’nin bakmayın yüzde 8’lerde oylarının göründüğüne. İnce’nin Memleket Partisi yüzde 8 alabilir. Kaldı ki onu da bilmiyoruz. Ama Cumhurbaşkanlığı oyunda tıpkı Meral Hanım’a değil Muharrem İnce’ye oy atan ilk turda işi bitirme eğilimindeki seçmen burada da olabilir.

Hatta 2018’de muhalefetin stratejisi ikinci tura seçimleri bırakmaydı bugün ise tam tersi ilk turda işi bitirme. Bugün Memleket Partililerin ilk turda Kemal Bey’e oy atma olasılıkları 2018 göre daha fazladır.

Yani Memleket Partisi’ne oy atan seçmen Kemal Bey’e oy atıp “ilk turda iş bitsin” diyebilir.

Geçmişte bunu Meral Hanım’ın yüzde 7, İYİ Parti’nin yüzde 10 oy almasında gördük.

Özellikle de seçim atmosferindeki kutuplaşma bu sonucun ortaya çıkmasını daha da artırabilir.

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İkinci tura kalmış bir seçim için muhalif seçmen kazanılması açısından kuşku duyabilir. İkinci tura kadar neler olacağı belli olmaz veya şaibe olabilir kaygısı muhalif seçmende hâkim olabilir.

İşte bu kaygı yüzünden “ilk turda işi bitirelim” şeklindeki algı muhalif seçmende belirebilir.

Memleket Partisi’nin seçmeninin de muhalif olduğunu biliyoruz. Bu konuda hareket etme olasılıkları daha fazla gibi duruyor.

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Yani seçim sonuçlarında partisinden az oy almış Muharrem İnce’yi görebiliriz. Tıpkı 2018 yılındaki Meral Hanım ve İYİ Parti gibi…