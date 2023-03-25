Kaybetmeye yaklaşan Erdoğan’ın seçim bombaları

Tayyip Erdoğan ve rakipleri arasında geçecek seçimler ikinci tura kalacak gibi görünüyor.

İkinci tura ise çok büyük bir ihtimalle Kemal Bey'le Erdoğan kalacak.

Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu arasında anlaşma olmazsa durum böyle görünüyor.

Kemal Bey'le Erdoğan’ın yarıştığı ikinci turda Tayyip Erdoğan'ın kazanması çok zordur.

Çünkü Tayyip Erdoğan zaten ilk turda alacağı tavan oyu almış oluyor. Nedeni de iktidar kanadından başka aday yok.

Erdoğan'ın bu gündemde ve bu şartlarda zorlasa ikinci turda da yüzde 45'i geçmesi imkânsıza yakın gibi duruyor.

Bu yüzden yazı başlığımda da olduğu gibi kaybetmeye yakın olan Erdoğan’a büyük seçim bombaları lazım…

“Savaş çıkartıp seçimi ertelemek” senaryosu ile Erdoğan iktidarını sürdüremez. Nedeni de bir sene sonraki ertelenmiş seçimlerden Erdoğan’ın daha ağır yenilgi alacağıdır. Çünkü ekonomik buhrandaki Türkiye savaş ekonomisi ile daha geri gider. Bu da doğal olarak Erdoğan’ın oylarına yansır.

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Gelelim Erdoğan’ın büyük seçim bombalarına…

Büyük seçim bombaları sadece ekonomi ile olmaz. Asgari ücret 10 bin TL olsa enflasyon arttığı için oylara etkisi olmaz.

Buyurun EYT bile çıktı Erdoğan’ın oylarını kıpratmadı.

Emekliye bayram ikramiyeleri de ileride göreceğiz oylara etki etmeyecek.

Seçim skandallarının birisi ve en büyüğü yurt dışına PKK terörüne yönelik dev operasyon ve sonrasında çok sayıda şehidimizin gelmesi sonrasındaki istismar olabilir.

Diğeri ise dincileri piyasaya sürüp “Alevi Kılıçdaroğlu'na oy verirseniz Ahiretiniz yanar sonsuza kadar cehennemde yanarsınız kâfir gidersiniz Ahiret'e” gibi hurafeleri onlara söyletirler.

Hazır HÜDA-PAR’ı da İttifaka katmışken bu hurafe söylemlerin piyasaya özellikle de Güneydoğu ve Doğu’da Babacan’ın partisine giden oyları geri kazanmakta etkisi olabilir.

HÜDA-PAR açıkça Cumhur İttifakı’nda iken resmi olarak HDP’nin Millet İttifakı’nda yer almadığı ortadadır. HDP, Kemal Bey’i üstü kapalı destekliyor. Lakin Kemal Bey’in de HDP ziyaretindeki eleştirilecek sözleri de vardır. Bu da başka bir yazı konusudur. Ama bunu AKP’nin PKK açılımı gibi göstermek mantığa terstir.

CHP’nin çözüm adresi olarak gösterdiği yer PKK açılım döneminde de Meclis’ti şimdi de Meclis…

Yani AKP’nin açılım adresi: Kandil ve İmralı. CHP’ninki ise: TBMM.

Konuyu fanatik değil de objektif olarak değerlendirdiğimizde bu şekilde yorum yapabiliriz.

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İleriki aşamalarda daha ağır Saray provokasyonları gelebilir. Bu provokasyonlar Milliyetçi ve Din kaynaklı olacak gibi duruyor.

Milliyetçi derken gerçek Milliyetçilik değil. Din derken de gerçek Din değil. Dindeki olmayan hurafeler ve Milliyetçiliğin ‘M’si olmadan yapılan Saray koruma endeksli büyük provokasyonlara hazır olalım.

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Kemal Bey’in ve Millet İttifakı bileşenlerinin buna hazır olması lazımdır. Millet İttifakı hazırlıkları buna yönelik olması lazımdır.

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Allah korusun şehitlerimiz gelirse bunun istismarı İYİ Parti’deki Milliyetçiler ile bastırabilir.

Yukarıda hurafe dolu kara propagandalar ise Saadet Partisi ve kuruluşları aracılığıyla boşa çıkartılabilir.