Hizbullah’ın Beykoz’daki işkence merkezine alıcı çıkmadı

10 yıl önce Hazine'ye devrolan Hizbullah'ın işkence merkezi olan villa satışa çıkarıldı. İşkence merkezini almaya kimse yanaşmadı.

Hizbullah’ın Beykoz’daki işkence merkezine alıcı çıkmadı

Hizbullah’ın İstanbul Beykoz’daki işkence merkezi olarak bilinen villa, HÜDA PAR’ın AKP listelerinden milletvekili seçilmesinin ardından yeniden gündeme geldi. Kurucularından Hüseyin Velioğlu’nun da aralarında bulunduğu yöneticilerinin 23 yıl önce polis operasyonuyla öldürülmesinin ardından satışa çıkarılan işkence merkezi alıcı bulamadı.

Halk TV’nin haberine göre; villa, 10 yıl kadar önce hazineye geçti. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, binayı satışı için üç yıl önce harekete geçse de sonuç alamamıştı.

Söz konusu bina üç yıl önce 2,1 milyon liraya satışa çıkarılmıştı.

Beykoz Kavacık’ta gayrimenkul alım satımı yapan Sedat Kuvel, “O bina öylece durdu. Kimse almıyor. Mevcut hali ile kimsenin alması da zor. Alan, ancak arsa olarak değerlendirebilir” dedi. Bölgedeki arsa fiyatlarına göre bakıldığında yapı 8-9 milyon liraya yakın bir değerde.

hizbullahvilla.jpg

"İNSANLAR ÖNÜNDEN GEÇME KORKUYOR"

Kavacık’taki bir başka emlakçı ise “Hizbullah’ın evi olarak bilindiği için insanlar önünden geçmeye korkuyor. Dolayısı ile bilen biri kolay kolay almaz. Alırsa yabancı gelip alabilir. O da mevcut yapıyı yıkıp yeniden inşa etmek ister” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Şimdilerde metruk halde bulunan bina 420 metrekare alan üzerine kurulu binada bodrum ve çatı katların yanı sıra orta iki kattan oluşuyor. Milli Emlak’ın alıcı bulmaya çalıştığı bina, 17 Ocak 2000 yılındaki operasyonla gündeme gelmişti.

Türkiye’nin birçok ilinde ‘domuz bağı’ yöntemi ile işlenen Hizbullah cinayetlerine ilişkin Beykoz’daki hücre evine 17 Ocak’ta operasyon yapılmıştı. Polis ekipleri ile örgüt üyeleri arasında yoğun bir çatışma yaşanmıştı.

Yapılan operasyonda örgütün askeri kanat sorumlularından Hüseyin Velioğlu öldürüldü. Operasyonda örgütün siyasi ve askeri kanat sorumluları Edip Gümüş ve Cemal Tutar ise sağ yakalandı. Tutuklanan Edip Gümüş ve Cemal Tutar da geçen yıllarda tahliye oldu.

İlgili Haberler
Hizbullah davasının avukatı anlattı: Hizbullah hiç bitmedi hatta kamu kurumlarına yerleştiler
Yemin için direnen HÜDA PAR'ın seçim beyannamesinde Türklükle savaş var. Mehmet Akif Ersoy canlı yayında okurken şok olmuştu
Bahçeli’nin danışmanından Fenerbahçe taraftarına hakaret. Kadıköy'ü 'Meclis’te Hizbullah istemiyoruz' diye inletmişlerdi
Mısır’da silahlı şeriatçı örgütün siyasi kanadından HÜDA PAR’a tebrik. 4 adayları AKP listelerinden milletvekili seçilmişti
Öne Çıkanlar
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
Son Haberler
Hizbullah davasının avukatı anlattı: Hizbullah hiç bitmedi hatta kamu kurumlarına yerleştiler Güncel
Hizbullah davasının avukatı anlattı: Hizbullah hiç bitmedi hatta kamu kurumlarına yerleştiler
Korumalar yalnız bırakınca Biden yine çakılıyordu Dünya
Korumalar yalnız bırakınca Biden yine çakılıyordu
Fatih Terim Avrupa'ya gidiyor. Hollanda basınından flaş iddia Spor
Fatih Terim Avrupa'ya gidiyor. Hollanda basınından flaş iddia
Volkswagen Golf’un Mayıs ayı fiyatları açıklandı. İşte zamlı liste Teknoloji - Otomotiv
Volkswagen Golf’un Mayıs ayı fiyatları açıklandı. İşte zamlı liste
Hatıran Yeter filminden ilk set pozu geldi Magazin
Hatıran Yeter filminden ilk set pozu geldi
Rusya Greenpeace örgütünü faaliyetleri istenmeyen kuruluş ilan etti Dünya
Rusya Greenpeace örgütünü faaliyetleri istenmeyen kuruluş ilan etti
Aydın'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı Güncel
Aydın'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı