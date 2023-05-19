Hizbullah’ın Beykoz’daki işkence merkezine alıcı çıkmadı

Hizbullah’ın İstanbul Beykoz’daki işkence merkezi olarak bilinen villa, HÜDA PAR’ın AKP listelerinden milletvekili seçilmesinin ardından yeniden gündeme geldi. Kurucularından Hüseyin Velioğlu’nun da aralarında bulunduğu yöneticilerinin 23 yıl önce polis operasyonuyla öldürülmesinin ardından satışa çıkarılan işkence merkezi alıcı bulamadı.

Halk TV’nin haberine göre; villa, 10 yıl kadar önce hazineye geçti. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, binayı satışı için üç yıl önce harekete geçse de sonuç alamamıştı.

Söz konusu bina üç yıl önce 2,1 milyon liraya satışa çıkarılmıştı.

Beykoz Kavacık’ta gayrimenkul alım satımı yapan Sedat Kuvel, “O bina öylece durdu. Kimse almıyor. Mevcut hali ile kimsenin alması da zor. Alan, ancak arsa olarak değerlendirebilir” dedi. Bölgedeki arsa fiyatlarına göre bakıldığında yapı 8-9 milyon liraya yakın bir değerde.

"İNSANLAR ÖNÜNDEN GEÇME KORKUYOR"

Kavacık’taki bir başka emlakçı ise “Hizbullah’ın evi olarak bilindiği için insanlar önünden geçmeye korkuyor. Dolayısı ile bilen biri kolay kolay almaz. Alırsa yabancı gelip alabilir. O da mevcut yapıyı yıkıp yeniden inşa etmek ister” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Şimdilerde metruk halde bulunan bina 420 metrekare alan üzerine kurulu binada bodrum ve çatı katların yanı sıra orta iki kattan oluşuyor. Milli Emlak’ın alıcı bulmaya çalıştığı bina, 17 Ocak 2000 yılındaki operasyonla gündeme gelmişti.

Türkiye’nin birçok ilinde ‘domuz bağı’ yöntemi ile işlenen Hizbullah cinayetlerine ilişkin Beykoz’daki hücre evine 17 Ocak’ta operasyon yapılmıştı. Polis ekipleri ile örgüt üyeleri arasında yoğun bir çatışma yaşanmıştı.

Yapılan operasyonda örgütün askeri kanat sorumlularından Hüseyin Velioğlu öldürüldü. Operasyonda örgütün siyasi ve askeri kanat sorumluları Edip Gümüş ve Cemal Tutar ise sağ yakalandı. Tutuklanan Edip Gümüş ve Cemal Tutar da geçen yıllarda tahliye oldu.