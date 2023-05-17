Bahçeli’nin danışmanından Sinan Oğan’a hakaret: Zübük

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı olan Yıldıray Çiçek, cumhurbaşkanı seçimlerinde yüzde 5,2 oranında oy alan Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ı hedef aldı.

MHP içerisinden Oğan’a yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Oğan’a "Mezar soyguncusu" diyen MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız’ın ardandan Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek de Oğan ile ilgili paylaşım yaptı.

İsim vermeden Oğan’ı sert sözlerle eleştiren Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

“Gençliğinde Marksizm-Leninizm yoldaşı, 2004 yılında kapatılan FETÖ gazetesi Zaman’ın tam sayfa yazarı, sonra DYP gençlik kollarında, sonra MHP’de…Tam Zübük hikayesi gibi. Hayata hep menfaat penceresinden bakan tipleme. Zaten ondan seçimi görmeden ‘Pazarlıklarımız olacak’ demişti.

Geçmişte MHP’de, Ülkü Ocaklarında bulunan ve Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yapanlar, biz CHP’liler içinde ‘Helal süt emmiş adam’ ararken, siz nasıl bir süt emdiniz ki, artık tek vücut CHP-PKK ilişkisine, CHP’deki bu kadar ihanete susuyor ve böyle bir CHP’de menfaat kovalıyorsunuz?”