Teklifin memur emeklilerinin aylık oranlarını düzenleyen ikinci maddesi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi.

Madde ile memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 25 oranında ek zam yapılıyor.

MUHALEFET ŞERH KOYMUŞTU

Muhalefet bu zam artış oranını yeterli bulmamıştı. Muhalefet en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını önererek, muhalefet şerhinde şunları kaydetti:

“Memur emeklilerinin aylıklarını artıran bu zam miktarı tarafımızca yeterli bulunmamaktadır.

Bu konuda söz konusu artış oranının yüzde 34 olarak tespiti ve en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi konusunda verdiğimiz önergeler kabul görmemiştir.”

BAHÇELİ’DEN DE TEPKİ GELMİŞTİ

Partisinin grup toplantısında emekli aylıklarına seyyanen zam talebinde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Sayıları 15,9 milyona ulaşmış emeklilerimize yapılan yüzde 25’lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır” çıkışında bulunmuştu.

Bahçeli, “Açık ve samimi teklifimiz şudur: 8 bin 77 TL’lik seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir” demişti.

TBMM’de dün görüşülmesi beklenen ilgili yasa teklifinin görüşmeleri ise bugüne bırakılmıştı.

Bugün 14’te yapılan TBMM Genel Kurulu’nda ise MHP Grupbaşkanvekili Erkan Akçey, Bahçeli’nin dünkü talebini yineledi.

Öte yandan, Bahçeli’nin ’emekliye seyyanen zam yapılmalı’ çıkışının ardından AKP’den de ilk açıklama gelmişti.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, “Bize de çok sayıda itirazlar ve talepler geldi. Oransal manada beklentinin daha fazla olduğunu söylediler.

Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır” demişti.

Güler, “Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var. Belli noktalarda tasarrufta bulunarak farklı kalemler oluşturulmak suretiyle fazla verilmesini biz de arzu ederiz” diye konuşmuştu.

CHP ise, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çekilmesini talep etmişti.

EMEKLİLER UMDUĞUNU BULAMADI

Son aylarda temmuzda alacağı zammı görmeyi bekleyen emekliler ise, yüzde 25 zamdan sonra umduğunu bulamamıştı.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını ve 4 bin lira seyyanen zam yapılmasını talep eden mektup göndermişti.

Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen ise, Memur Sendikaları Konfederasyonu’nda (Memur-Sen) düzenlediği basın toplantısında, kamu emeklisine piyasa gerçeklerinden uzak olarak sadece yüzde 25 zammın layık görüldüğünü belirtmiş; bu oranla 9 bin 800 lira olan en düşük emekli aylığının asgari ücretin altında kaldığını dile getirmişti.

“Yapılması gereken ve beklentilere karşılık verecek olan, seyyanen zammın tüm kamu görevlisi emeklileri için de geçerli olmasıdır” diyen Küçükkösen, “Emeklilere yüzde 17,55 artış oranı uygulandıktan sonra aylık bağlama oranı üzerinden 8 bin 77 lira seyyanen zam yansıtılmalı, ortadaki karışıklık ve kargaşa giderilmelidir” talebinde bulunmuştu.