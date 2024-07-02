Borsada kazananlar dikkat. Tarih belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yatırımcıların borsa işlemlerinden elde ettikleri kazançlara vergi getirilmesinin masada olduğunu söylemesi sonrasında borsa dün sert düşüş sergiledi.

Borsa İstanbul 100 Endeksi, yüzde 2,51 düşüşle, 10.380 seviyesine geriledi. Yatırımcılar ise ertelendiği duyurulan vergi için tarihi dört gözle bekliyordu. Borsa kazançlarının vergilendirilmesi ve borsa işlem vergisi tekliften çıkarıldı, sonbaharda gündeme gelecek Torba Yasa’da yer bulacak. Hisse senetlerinde elde tutma süresi ise yükseldi.

GYO ve GYF’lere kurumlar vergisi istisnasının devamı için yüzde 50 temettü dağıtma koşulu getiriliyor. Hisse senetlerinde elde tutma süresi 2 seneden 5 seneye çıkarılıyor, ortaklık paylarının satışı da bu kapsama dahil ediliyor.

İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI KALDIRILIYOR

İştirak hissesi satış kazancı istisnası ve KDV istisnasının kaldırıldığı belirtiliyor. Müktesep haklar korunacak fakat KDV istisna oranı yüzde 75’ten yüzde 25’e düşürülecek.

İştirak hissesi kısmi bölünme kapsamından da çıkarılmasına karar verildi. Birleşme, devir ve bölünme işlemlerinde devreden KDV ve iade hakkı, zamanaşımına bağlı olmaksızın vergi incelemesine göre yeni şirket tarafından indirilebilecek.

İndirilecek KDV’nin 5 takvim yılı süresince indirimle giderilememesi durumunda, bu süre sonunda kayıtlardan çıkarılarak yapılacak vergi incelemesi ile gelir veya kurumlar vergisinin tespitinde gider olarak göz önüne alınacak. Bahsi geçen Torbada kripto varlıkların vergilendirilmesine ilişkin de düzenlemeleri kapsayacak

Borsa İstanbul dün günü satıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 2,86'lık düşüşle 10.343,31 seviyesinden geride bıraktı.

Yeni güne ise yüzde 0,11 yükselişle 10.354,95 seviyesinden başladı.

Öğlen seansına doğru ise yüzde 0,49 yükselişle 10.393 seviyesinde bulunuyor.