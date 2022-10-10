Masadaki formülleri anlattı. Bakan Bilgin'den yeni EYT açıklaması

Uzun süredir gündemdeki yerini koruyan EYT yasasında çalışmalar devam ederken sona da yaklaşıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz aylarda EYT için aralık ayını işaret etmişti. Yeni açıklamasında EYT formüllerine de değinen Bakan Bilgin tek tip bir düzenleme olduğunu belirtti.

BAKAN BİLGİN'DEN YENİ EYT AÇIKLAMASI

EYT'lilerin durumuyla ilgili çalışmaların ne aşamada olduğunun sorulması üzerine Bilgin şunları söyledi:

"Biz 1999 öncesi işe girmiş olanların yaş sorunu yüzünden emeklilikte karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Bu tek tip bir düzenleme. Bazı televizyonlarda uzman diye elinde kalemle hesaplamalar yapıyorlar, bu rakamlar onlar açısından maalesef doğru değil. Ellerinde veriler yok. Bütün çalışanların yaşı, günü ve prim sayısı gibi tüm veriler elimizde. O gerçek veriler üzerinde çalışıyoruz. Aralık ayında bunu Meclise intikal ettireceğimizi kamuoyuna açıkladık ve sayın Cumhurbaşkanı'mıza da bu konuda bilgi verdik."

Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." yanıtını verdi.

EYT konusunda bir düzenlemenin çıkacağını bildiren Bilgin, bu düzenlemenin ayrıntılarını gerekli hesaplamaların ardından kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.

"TEKNİK OLARAK BİTTİ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından EYT'de son durum açıklamasında bulundu. Bakan Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz."

“ARALIK AYINDA AÇIKLANACAK!”

Bakan Bilgin; taşeron işçiler, geçici işçiler, sözleşmeli personel ve EYT çalışmalarının Aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna duyurulacağını ve Meclis takvimine alınacağını ifade etti.

"SADECE BİR EYT FORMÜLÜMÜZ VAR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT son durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" ifadelerini kullandı.

2022 EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinde önce ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayan, prim ve yıl koşullarını sağladığı halde yaş şartını bekleyen sigortalıları kapsıyor. 8 Eylül 199'dan önce sigorta girişi olanlar için kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi koşulu bulunuyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK OLACAK MI?

Yıl şartı ve prim ödemeleri gibi emeklilik şartlarını yerine getirenlerin yaş şartına bakılmaksızın emekli edilmeleri bekleniyor. Yaş ve yıl koşulunu sağlayan herkes düzenlemenin çıkmasının ardından emeklilik hakkı kazanacak. Bu kişilerin yaş ve prim gün sayısına göre kademeli olarak emeklilik yolunun açılması bekleniyor.

ALT SINIR GELECEK Mİ?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde kademeli olarak geriye çekilme ihtimaller arasında yer alırken bir yaş sınırının getirilmesi de konuşulanlar arasında yer alıyor. Daha önce 50 yaş formülü gündeme gelmişti, yeni bir yaş sınırının getirilmesi halinde emeklilik yıl ve prim şartını dolduranların belirlenen yaşı beklemeleri gerekecek.