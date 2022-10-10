10 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Masadaki formülleri anlattı. Bakan Bilgin'den yeni EYT açıklaması

Masadaki formülleri anlattı. Bakan Bilgin'den yeni EYT açıklaması

EYT yasası son durum ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yeni bir açıklama geldi. Açıklamasında EYT'de staj girişi konusuna ve masadaki formüllere de değindi.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 02:16
Takip Et

Bakan Bilgin'den Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası açıklaması

Masadaki formülleri anlattı. Bakan Bilgin'den yeni EYT açıklaması
+
Aa
-

Uzun süredir gündemdeki yerini koruyan EYT yasasında çalışmalar devam ederken sona da yaklaşıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz aylarda EYT için aralık ayını işaret etmişti. Yeni açıklamasında EYT formüllerine de değinen Bakan Bilgin tek tip bir düzenleme olduğunu belirtti. 

BAKAN BİLGİN'DEN YENİ EYT AÇIKLAMASI

EYT'lilerin durumuyla ilgili çalışmaların ne aşamada olduğunun sorulması üzerine Bilgin şunları söyledi:

"Biz 1999 öncesi işe girmiş olanların yaş sorunu yüzünden emeklilikte karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Bu tek tip bir düzenleme. Bazı televizyonlarda uzman diye elinde kalemle hesaplamalar yapıyorlar, bu rakamlar onlar açısından maalesef doğru değil. Ellerinde veriler yok. Bütün çalışanların yaşı, günü ve prim sayısı gibi tüm veriler elimizde. O gerçek veriler üzerinde çalışıyoruz. Aralık ayında bunu Meclise intikal ettireceğimizi kamuoyuna açıkladık ve sayın Cumhurbaşkanı'mıza da bu konuda bilgi verdik."

Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." yanıtını verdi.

EYT konusunda bir düzenlemenin çıkacağını bildiren Bilgin, bu düzenlemenin ayrıntılarını gerekli hesaplamaların ardından kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.

"TEKNİK OLARAK BİTTİ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından EYT'de son durum açıklamasında bulundu. Bakan Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz."

“ARALIK AYINDA AÇIKLANACAK!”

Bakan Bilgin; taşeron işçiler, geçici işçiler, sözleşmeli personel ve EYT çalışmalarının Aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna duyurulacağını ve Meclis takvimine alınacağını ifade etti.

"SADECE BİR EYT FORMÜLÜMÜZ VAR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT son durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" ifadelerini kullandı.

2022 EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinde önce ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayan, prim ve yıl koşullarını sağladığı halde yaş şartını bekleyen sigortalıları kapsıyor. 8 Eylül 199'dan önce sigorta girişi olanlar için kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi koşulu bulunuyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK OLACAK MI?

Yıl şartı ve prim ödemeleri gibi emeklilik şartlarını yerine getirenlerin yaş şartına bakılmaksızın emekli edilmeleri bekleniyor. Yaş ve yıl koşulunu sağlayan herkes düzenlemenin çıkmasının ardından emeklilik hakkı kazanacak. Bu kişilerin yaş ve prim gün sayısına göre kademeli olarak emeklilik yolunun açılması bekleniyor.

ALT SINIR GELECEK Mİ?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde kademeli olarak geriye çekilme ihtimaller arasında yer alırken bir yaş sınırının getirilmesi de konuşulanlar arasında yer alıyor. Daha önce 50 yaş formülü gündeme gelmişti, yeni bir yaş sınırının getirilmesi halinde emeklilik yıl ve prim şartını dolduranların belirlenen yaşı beklemeleri gerekecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Bu doğrusu
10.10.2022 03:07
9000 prim 52 yaş. Hem kadınlar hem erkekler için. Bir hafta içinde bundan faydalanmak için başvurmayanların bu hakkı kaybolacak. Ayrıca devlet memurlarının çalışma yş hadleri 65 TR en 60 a iniyor.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
1
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
2
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
3
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı
4
﻿Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı
﻿Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı
﻿''Erdoğan iki televizyon kanalını izliyor beğenmediğinde alt yazılara müdahale ediyor'' Ankara kulislerinde sızdı
5
﻿''Erdoğan iki televizyon kanalını izliyor beğenmediğinde alt yazılara müdahale ediyor'' Ankara kulislerinde sızdı
﻿''Erdoğan iki televizyon kanalını izliyor beğenmediğinde alt yazılara müdahale ediyor'' Ankara kulislerinde sızdı
﻿EYT ile ilgili flaş iddia. EYT'liler yine yaşa sözleşmeliler maaşa takılacak
6
﻿EYT ile ilgili flaş iddia. EYT'liler yine yaşa sözleşmeliler maaşa takılacak
﻿EYT ile ilgili flaş iddia. EYT'liler yine yaşa sözleşmeliler maaşa takılacak
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
7
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
﻿Giresunspor TFF'ye başvuracak: VAR'ı istemiyoruz
﻿Giresunspor TFF'ye başvuracak: VAR'ı istemiyoruz
﻿Giresunspor TFF'ye başvuracak: VAR'ı istemiyoruz
﻿Rus savaş uçağı düştü
﻿Rus savaş uçağı düştü
﻿Rus savaş uçağı düştü
﻿Andrea Pirlo: Ben bunu hayatımda hatırlamıyorum
﻿Andrea Pirlo: Ben bunu hayatımda hatırlamıyorum
﻿Andrea Pirlo: Ben bunu hayatımda hatırlamıyorum
﻿Jorge Jesus çok kızdı: Bunu normal karşılamıyorum
﻿Jorge Jesus çok kızdı: Bunu normal karşılamıyorum
﻿Jorge Jesus çok kızdı: Bunu normal karşılamıyorum
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.