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  • Mustafa Destici EYT’nin çıkacağı tarihi açıkladı. Milyonlar bu haberi bekliyordu

Mustafa Destici EYT’nin çıkacağı tarihi açıkladı. Milyonlar bu haberi bekliyordu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, EYT'nin yılbaşından önce çıkacağını iddia etti.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 17:55
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BBP Başkanı Mustafa Destici EYT’nin çıkacağı tarihi açıkladı. Milyonlar bu haberi bekliyordu

Mustafa Destici EYT’nin çıkacağı tarihi açıkladı. Milyonlar bu haberi bekliyordu
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Partilerinin toplumdan gelen haklı taleplerin sesi ve temsilcisi olduğunu, sorunların çözümünde gayret gösterdiğini anlatan Destici, şunları söyledi:

EYT'nin bir hak mücadelesi olduğunu, bu hakkın mutlaka iadesi edilmesi gerektiğini hep söyledim, söylemeye de devam ediyorum. Ben de 3 sene emeklilikte yaşa takıldım. Sizin halinizi en iyi bilenlerdenim. Geçmişte bir mağduriyet yaşandı ve bugüne kadar devam etti. Bize düşen, bu mağduriyeti kimin yaşattığını hatırlatmak ama hata başkasının diye biz bunu görmezden gelemeyiz. EYT'lilerin anasının ak sütü gibi helal olan emeklilik haklarının bir an önce kendilerine verilmesi gerekiyor. Adalet var, tecelli ediyor. Yasa inşallah yılbaşından önce çıkıyor. Vermiş olduğumuz mücadeleyi inşallah kazandık."

Destici, yasanın nasıl çıkacağının da önemli olduğunu, düzenlemenin 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayan herkesi kapsaması gerektiğini dile getirdi.

“HABERLER SEVİNDİRİCİ”
EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran da EYT konusunda verdikleri mücadelede her zaman yanlarında olan Destici'ye teşekkür etti. Boran, EYT düzenlemesinin yıl başından önce yasalaşacağına ilişkin haberin sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.

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