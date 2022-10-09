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  • EYT ile ilgili flaş iddia. EYT'liler yine yaşa sözleşmeliler maaşa takılacak

EYT ile ilgili flaş iddia. EYT'liler yine yaşa sözleşmeliler maaşa takılacak

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ilgili dikkat çeken bir formüle göre, EYT'liler yine yaşa, sözleşmeliler maaşa takılacak.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 08:12
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EYT ile ilgili flaş iddia. EYT'liler yaşa sözleşmeliler maaşa takılacak

EYT ile ilgili flaş iddia. EYT'liler yine yaşa sözleşmeliler maaşa takılacak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeliler ve EYT konusundaki çalışmaların tamamlandığını ve Aralık ayında açıklama yapacaklarını açıklamıştı. Sözleşmeliler konusunda art arda sosyal taraflarla görüşmeler yapılıyor.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, kamuoyunun beklediği gibi sözleşmeli uygulaması kaldırılmıyor, bir süreye bağlanıyor.

Ortaya çıkan formüller ise şu şekilde:

İSTEYENE KADRO

Şu anda 600 bine yakın sözleşmeli personel var. Öncelikle bu personelden “şartları taşıyanlar” kadroya alınacak. Ancak bu isteğe bağlı olacak. Çünkü bazı sözleşmeli personel kadroya geçtiğinde maaşında düşme olacağına dikkat çekiliyor.

3+1 FORMÜLÜ

Bundan sonra ise “3+1” formülü işleyecek. Yine sözleşmeli personel istihdam edilecek. Yeni işe giren sözleşmeli personel üç yıl sonra kadroya geçecek. Ardından bir yıl sonra da tayin hakkı kazanacak. Bir anlamda kadro öncesi “deneme” sürecine tabi tutulacak. Yani iktidar sözleşmeli uygulamasını kaldırmayacak, süreye bağlayacak.
TAYİN KISITI

Yeni işe giren sözleşmeli personelin dört yıl tayin hakkı olmayacak. Tayin kısıtlamasına gerekçe olarak da “bir yere gönderilen sözleşmeli personelin bir süre sonra araya birilerini sokarak başka bir yere tayin olabilmesi” gösteriliyor.

Düzenlemenin Aralık’ta Meclis’e gelmesi bekleniyor.

Alınan bilgiye göre, EYT konusunda yapılacak düzenlemenin ayrıntıları da şöyle

Eylül 1999 ayrıntısı: “EYT’liyim diyen herkesin EYT’li olmadığına” dikkat çekiliyor. Bu konuda kritik tarihin yasanın yürürlüğe girdiği Eylül 1999 olduğuna işaret ediliyor. EYT konusunda iki formül konuşuluyor.

EYT'LİLER YAŞA SÖZLEŞMELİLER MAAŞA TAKILACAK

Prime göre maaş: Birinci formül prime göre maaş verilmesi. EYT kapsamındaki bazı çalışanların örneğin 9 bin prim gün sayısı olduğu, buna karşın bazı çalışanların da 5 bin prim günü olduğu belirtiliyor. Prim gün sayısı fazla olana daha fazla maaş bağlanacağı yorumları yapılıyor. Böylece bütçe üzerindeki yükün de azaltılacağı belirtiliyor.

Yaş sınırı: Diğer bir değerlendirmeye göre de yine bir yaş sınırı getirilebileceği kaydediliyor. 1999’dan bu yana geçen süreye işaret edilerek bazı çalışanların 40’lı yaşlarının başlarında emekli olabilecekleri yorumları yapılıyor. Bunun önüne geçebilmek için de örneğin kadınlar için 45, erkekler için 48 gibi bir alt sınır getirilebileceği konuşuluyor.

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Boş yapmayın
9.10.2022 08:50
Ne yaşı kardeşim 18 +25 43 eder rte emekli olurken benim yaşım 47 deyip emekliliği istemedi mi. Değişen yasayı uygulasınlar başka birşey değil kıvırmasınlar.Hakkımızı versinler lutuf istemiyoruz  
 
Abbas
9.10.2022 08:47
Hazinede para yok bazılarına takmaları lazım, artık kime rast gelirse, kader kısmet  
 
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