Kılıçdaroğlu: Bayramda emekliye asgari ücret kadar ikramiye vereceğiz

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu emeklilere bayramda asgari ücret kadar ikramiye vereceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu: Bayramda emekliye asgari ücret kadar ikramiye vereceğiz

Kılıçdaroğlu: Bayramda emekliye asgari ücret kadar ikramiye vereceğiz

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Zonguldak’ta vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu emeklilere asgari ücret kadar ikramiye sözü verdi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Buraya geldiğimde Zonguldak’a geldiğimde, içimde bir burukluk hissederim. Madenciler için öyküler romanlar şiirler yazıldı. Ama emekçilerin dediğimiz bir kentin Ankara’ya yürüdüğünü unutmadım.

Madeni nerden alıyorlar taa Güney Amerika’dan getiriyorlar. Dışardan getiriyorlar kömürü dünyanın parsını ödüyorlar. Allah aşkına şu dağların altında kara elmas var ve çalışmak isteyen binlerce insan var . Cumhurbaşkanı olduğumda 5 bin işçiyi alacağım. Geldiler 2 bin işçiyi alacağım diyenin üstünü çizeceksiniz 5 bin işçi alacağım diyenin yanına kömür koyacaksınız.

"ESNAFLARI SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Emekliye yeteri kadar para vermiyorlar, işçi de kalmadı batan kim esnaf. Esnaf da terk etti. Esnaf kardeşi de unutmasın 5 bin işçi çalıştığında sende kazanacaksın. Esnafları da sahipsiz bırakmayacağız Esnaf Bakanlığı da kuracağız.

Kadınların derdini de gayet iyi biliyorum kırsalda yaşayan kadının sorununu da biliyorum. Türkiye’nin değişime ve huzura ihtiyacı var. Türkiye’nin birlikte çalışmaya ihtiyacı var. Bu zor günler geçecek güzel günler mutlaka gelecek. Gittiğim her yerde söylüyorum bütün köy okullarını yeniden açacağız ve 100 bin öğretmen atayacağız.

"YABANCILARDAN MEDET UMAN ONLAR"

En geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi memleketlerine uğrayacağız. Yabancıları göndermek isteyen kim, vatanını seven kim? Bay Kemal. Yabancılardan medet uman kim? Onlar? 21 yıldır yeter! Bir değişim olsun artık! Bir kuru soğana muhtaç edildi memleket!

Bir Suriye tezkeresi var, 'Kılıçdaroğlu niye hayır dedi?'. Terör örgütleri için yabancı askerleri Türkiye'ye davet etme hakkı vardı. Ben kendi ülkemde hiçbir zaman yabancı asker postalı istemiyorum. Bahçeli'ye, Erdoğan'a sordum, 'Kimi davet edeceksiniz?' Sen kalkıyorsun terörle mücadelede yabancı askerleri davet ediyorsun.

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