Bakan: Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla mücadelemiz sürüyor. Dinleyenler, talimat vermese yangınları söndürmeyecek misiniz? dediler.

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan: Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla mücadelemiz sürüyor. Dinleyenler, talimat vermese yangınları söndürmeyecek misiniz? dediler.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir çok bölgeyi kasıp, kavuran yangınlarla ilgili yaptığı açıklama dikkat çekiciydi. Çünkü Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederken, 'Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla mücadelemizi sürdürüyoruz.' dedi. Bu cümleyi duyanlar, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermese yangınla mücadele etmeyecek misini' yorumu yaptı. Bu bir asli görev değil mi? İşte bu soru sosyal medyada soruldu.

Türkiye son bir haftada orman yangınlarıyla kasıp, kavruldu. İzmir'deki yangın gündem oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı: Son "5 yangından bir tanesi kontrol altına alındı. Perşembe günü sabahtan bu saate kadar 247 yangına müdahale edildi, bunlardan 241'i kontrol altına alındı” dedi

Bakan Yumaklı'nın açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bahsetti. Tarım ve Orman Bakanı "Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum, O'nun talimatlarıyla mücadelemiz sürüyor..."

Bu açıklamanın üzerine sosyal medyadan paylaşımlar yapılmaya başladı. Orman yangınlarının söndürülmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi mi gerekli soruları yöneltilmeye başlandı. Tarım ve Orman Bakanı'nın asli görevi orman yangınlarını söndürülmesiyle ilgili çalışmalar yapmak değil mi? Cumhurbaşkanı'nın talimat mı vermesi gerekiyor "yangını söndürün" diye...

Her olayda Cumhurbaşkanının adının geçmesi gerekiyor mu? işte bu sorular soruldu Tarım ve Orman Bakanı'na...

247 YANGIN ÇIKTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla’da yangın koordinasyon merkezinde devam eden yangınlarla ilgili basın açıklaması yaptı. Bakan Yumaklı, ”perşembe gününden bu saate kadar 109 orman yangını,138 kırsal yangın toplam 247 yangına müdahale edildi. bunlardan 241’i kontrol altına alındı” ifadesini kullandı.

Bakanın açıklamaları sosyal medyaya böyle yansıdı:

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