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Refakatçisiz çocuklar için sorgu ekranı açıldı

Bakan Derya Yanık, depremler sonrasında ailesi bulunamayan refakatsiz çocuklara ilişkin yeni bir hizmeti daha hayata geçirdiklerini belirterek, “Vatandaşlarımız artık Bakanlığımızın web sitesinde yer alan sorgu ekranından gerekli bilgileri girerek kayıt altına aldığımız rekafatsiz çocuklara yönelik bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabilecek” dedi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 12:20
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Bakan Derya Yanık duyurdu. Refakatçisiz çocuklar için sorgu ekranı açıldı

Refakatçisiz çocuklar için sorgu ekranı açıldı
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Yaşanan depremler sonrasında ailelerin çocuklarını bulması için her türlü girişimlerde bulunduklarını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, deprem sonrasında oluşturulan 10 hatlı çağrı merkezi, ALO 183 ile sosyal medya takip birimi aracılığı ile gelen ihbar, bilgi, fotoğraf vb. ayırt edici her türlü bilgi ve belgeyi kayıt altına aldıklarını, bu bilgileri açılan sorgu ekranında entegre ettiklerini ifade etti.

Bugüne kadar elde edilen tüm verilerin yer alacağı sorgu ekranıyla daha hızlı ve etkin bir sonuç vereceklerini kaydeden Bakan Yanık, “Bu kapsamda vatandaşlarımız artık Bakanlığımızın web sitesinde yer alan sorgu ekranından gerekli bilgileri girerek rekafatsiz çocuklara yönelik bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabilecek” diye konuştu.

İKİ FARKLI YÖNTEM KULLANILABİLECEK

Refakatsiz çocukların bilgilerine ulaşmak için sorgu ekranında iki farklı yöntem olduğunu belirten Bakan Yanık, şunları söyledi:

“Fiziki görüntü, saç rengi, göz rengi, doğum izi, fotoğrafları gibi ayırt edici bütün özellikleriyle birlikte çocuklara ilişkin bilgiler, oluşturulan bir bilgi formu üzerinden kayıt altına alınıyor. Daha sonra bu kayıtlar TÜBİTAK tarafından hazırlanan ‘Deringörü’ yüz tanıma ve eşleştirme sistemine yükleniyor. Sistemde fotoğrafların eşleşmesine göre bir liste oluşturuluyor. Fotoğraf kaydı ile sisteme girilen bilgiler kullanıcıya sunuluyor. Şimdi de refakatsiz çocuklar için Bakanlık web sitemizde sorgu ekranı açtık. Vatandaşlarımıza T.C numarası veya ad-soyad ile arama yapılma imkânı sağlanıyoruz. Sistem üzerinden yapılacak eşleştirmeler sonrasında vatandaşlarımız gerekli başvurularını yapabilecek. Diğer yandan, çocuklarını bulamayanlar da bu ekran üzerinden ihbar kaydı da bırakabilecek.”

BİN 314 ÇOCUK AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Öte yandan Bakan Yanık, kullanılan sistemler ve il müdürlükleri aracılığıyla yürütülen çalışmalar sayesinde bugüne kadar deprem bölgesindeki 1.858 refakatsiz çocuktan 1.314’ünü ailelerine teslim ettiklerini söyledi. 451 çocuğun hastanede takibi gerçekleştiğinin altını çizen Bakan Yanık, 93’ünün ise Bakanlığa bağlı çocuk kuruluşlarında bakımının sağlandığını ifade etti.

Bakan Yanık, Derin Görü uygulaması aracılığı ile toplam 206 çocuk eşleşmesi yapıldığını belirterek, “105 çocuğun ailesi ile iletişimi sağlandı. Bu çocuklardan 51'inin tedavisi devam etmekte iken 24'ü kuruluş bakımında ve 50 çocuk ise ailesine/yakınlarına teslim edildi” dedi.

(Kaynak: TRT Haber)

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