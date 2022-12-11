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2022 yılının zam şampiyonları belli oldu: Elektrik ve doğalgaz

Türkiye’de pahalılık her geçen gün geçtikten artarken aslan payını resmi enflasyon oranını dahi ikiye katlayan enerji aldı. Enflasyon yüzde 84’e çıkarken bir yılda elektriğe yüzde 184, doğal gaza ise yüzde 164 zam geldi.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 10:39
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Türkiye’de 2022 yılının zam şampiyonları belli oldu. Enflasyon yüzde 184 doğal gaz yüzde 164 zamlandı

2022 yılının zam şampiyonları belli oldu: Elektrik ve doğalgaz
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Resmi enflasyon rakamlarını bile geride bırakan enerji zamları, vatandaşın belini büktü. Yılın zam şampiyonları, elektrik ve doğal gaz oldu. CHP Enerji ve Altyapı Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 2022’nin bitmesine yaklaşık 3 hafta kalırken bu yıl içinde enerji faturalarına gelen zamları derledi.

SANAYİ TARİFESİNE 4 ZAM

Birgün Gazetesi’nden Hüseyin Şimşek’in haberine göre, Enerji faturalarına yapılan zamların üretim maliyetlerini de yükselttiği için hayat pahalılığını artırdığına dikkati çeken Akın, “Elektrik konut tarifesine yıl içinde üç defa, sanayi tarifesine ise dört defa zam yapıldı. Konut tarifesine 1 Ocak’ta yapılan Cumhuriyet tarihinin en zammıyla düşük kademe yüzde 52, yüksek kademe yüzde 100 oranında zam-lanırken sanayi tarifesine ise yüzde 100 oranında zam yapıldı. 1 Nisan’da sanayi tarifesine yüzde 20 oranında bir zam daha yapıldı. 1 Haziran’da konut tarifesine yüzde 15, sanayi tarifesine yüzde 25 oranında zam yapıldı” dedi.

TARIMSAL SULAMA TARİFESİNE 3 ZAM

Son olarak 1 Eylül’de konut tarifesine yüzde 20, sa-nayi tarifesine ise yüzde 50 oranında bir zam daha yapıldığını kaydeden Akın, çalışmasında şunları vurguladı: “Konut tarifesi düşük kademede yüzde 89,5, yüksek kademede 184,2 oranında zamlanmış oldu. Sanayi tarifesindeki zam oranı ise yüzde 433 oldu. Tarımsal sulama tarifesine yapılan üç zamla artış yüzde 142,5 oldu.”

“Doğalgazda bu yıl tüm abone türlerinde toplam dört defa zam yapıldı. 1 Ocak’ta doğalgaz konut tarifesi yüzde 25, doğalgaz sanayi tarifesi yüzde 50 oranın-da zamlandı. 1 Nisan’da konut tarifesi yüzde 35, sanayi tarifesi ise tekrar yüzde 50 oranında zamlandı. 1 Haziran’da konut tarifesine yüzde 30, sanayi tarifesine ise yüzde 10 oranında zam yapıldı. Son olarak 1 Eylül’de konutlarda yüzde 20,4; saniyede ise yüzde 50,8 oranında zam yapıldı. Doğalgaza yıl içinde yapılan dört zamla konut tarifesi yüzde 164 oranında arttı. Benzer şekilde yapılan zamlarla sanayi doğalgaz tarifesi ise yüzde 273 oranında artış gösterdi. Elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğalgaza yapılan yüzde 49,5 oranındaki zamla 2022’de yapılan zam yüzde 261’e çıkmış oldu. 1 Eylül’de yapılan zamla birlikte Karadeniz’de rezerv müjdesinin verilmesinden sonra konut tarifesinde 11, sanayi tarifesinde ise 15 kez zam yapılmış oldu.”

MUTFAK TÜPÜ YÜZDE 37 ZAMLANDI

“Enerji faturalarındaki zam yağmuru mutfak tüplerini de vurdu. 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı 2022 yılı içerisinde defalarca zamlandı. 1 Ocak 2022’de 238 lira olan 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı yıl içinde yapılan zamlarla 326 liraya yükseldi. Buna göre yılı içinde 12 kilogramlık mutfak tüpü yaklaşık yüzde 37 oranında zamlanmış oldu.”

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ İKİ BUÇUK KAT ARTTI

Akın, iktidarın yanlış politikaları nedeniyle başta üc-retli çalışanlar olmak üzere bütün vatandaşların alım gücünün eridiğini söyledi. Akın ayrıca şunları kaydetti: “Zam şampiyonu enerji faturaları oldu. Elektriğe ko-nutlarda 3 defa yapılan zam faturaların yüzde 184’e kadar artmasına neden oldu. Doğal gazda ise yapılan dört zamla faturalardaki artış yüzde 164’e çıktı. Başka bir deyişle bu yıl elektrik ve doğalgaz faturaları 2,5 kattan fazla arttı. Resmi enflasyonun yüzde 84 olduğu bir dönemde enerji yapılan her zam enflasyonu daha da artırıyor.”

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misafir
11.12.2022 11:40
şovmen savcı sayan şimdi elektrik dağıtım şirketine ve doğalgaz şirketine zabıtalarını gönderir.  
 
Asker
11.12.2022 10:46
Ülkeyi soyanlara üç beş maaş alanlara para lazım Türk milleti umurlarında mı varsın herkes açlık çeksin tövbe umurlarında değil sadece ceplerini düşünürler.  
 
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