Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Kaynak: DHA
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı telefonla aradı.

Diplomatik kaynaklar, görüşmenin ABD’nin isteğiyle yapıldığını bildirdi. Görüşmede Bakan Fidan, İsveç’in NATO üyeliği sürecinin TBMM Dışişleri Komisyonu’nda dün verilen karar doğrultusunda sürdüğünü ifade etti. Fidan, ABD yönetimi ve ABD Kongresi’nden F-16 satışına ilişkin müttefiklik anlayışı çerçevesinde davranmalarını ve verdikleri sözleri tutmalarını istedi. Görüşmede Gazze’deki durum da masaya yatırıldı.

Fidan, Gazze’de acilen ateşkes sağlanması ve kalıcı barış görüşmelerine geçilmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmede ayrıca Kıbrıs meselesi de ele alındı.

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