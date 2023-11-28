Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e Darülaceze'de ziyaret

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Darülaceze'deki ziyarette Özer ile sohbet eden Göktaş, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, Özer'in kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Özer'in sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi de alan Göktaş, kronik rahatsızlığı bulunan ve yürümede güçlük çeken Özer'e doktorlar nezaretinde devam eden tedavi sürecinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

ZERRİN ÖZER'DEN 'DARÜLACEZE' AÇIKLAMASI

Bir süredir gözlerden uzak yaşayan Zerrin Özer, Haziran 2022'de müziği bıraktığını açıkladıktan birkaç ay sonra müziğe geri dönmüştü. Ünlü şarkıcı, "Defolup gitmek istiyorum. Nasıl uçlardasınız; ben borderline'ım, ya sizler? Beni tanıyor musunuz! Bıktım artık. Beni yaftalamanızdan bıktım, bazı kuş beyinlilerden! Yeter, yeter be!" kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini duyurmuştu.

Özer'in doktorunun tavsiyesi üzerine Darülaceze’de tedavi altına alındığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili şarkıcı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Kıymetli sevenlerim ve değerli basın mensupları. Maalesef dünden beri çıkan haberleri şaşkınlıkla izlemekteyim. Her şeyden önce Darülaceze Sayın Hamza Cebeci başkanlığında kendisini sürekli yenileyen ve tüm sağlık çalışanları ve destek ekipleriyle son derece profesyonelce çalışan bir kurumdur. Huzurevi olması haricinde sağlık anlamında destekleyici birçok birikimi bünyesinde barındırmaktadır. Günlük hayatımı hafifte olsa etkileyen birtakım zincir fiziki sağlık problemlerimin tedavisinde özellikle ve kendi isteğimle seçtiğim bu konuda ihtisas sahibi doktorların görev yaptığı kurumun ismini, misyonunu ön yargılı ve yanlış bir şekilde kullanarak, tarafımı düşkün ya da düşmüş gibi gösterme çabasını anlamakta güçlük çekiyorum maalesef. Bu tür amacını aşan konularla gündemi meşgul etmeyelim lütfen. Sevenlerin, canlarım Zerrin'iniz gayet iyi. Hiç merak etmeyin. Sevgilerimle."

BORDERLINE (KİŞİLİK BOZUKLUĞU) NEDİR?

Borderline ya da diğer adıyla sınırda kişilik bozukluğu bireyin kendisi ve başkaları hakkında düşünme ve hissetme şeklini etkileyen ve günlük yaşamda sorunlara neden olan bir akıl sağlığı bozukluğudur. Borderline, bireyin kendisi hakkında sahip olduğu öz imgeye dair sorunlar, duygular ile davranışları yönetme zorluğu ve başkaları ile ilişkilerde istikrarsızlık şeklinde görülebilir.

