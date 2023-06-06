Zerrin Özer'den şoke eden tepki. Cem Yılmaz neye uğradığını şaşırdı

Dün akşam bir ödül törenine katılan sanatçı Zerrin Özer, kendisiyle röportaj yapan muhabirlerin komedyen Cem Yılmaz'ın geldiğini öğrenince sohbeti yarıda kestiklerini iddia etti. Özer, Yılmaz'a dönüp "Siz geliyorsunuz diye röportajı yarıda kestiler" dedi.

Zerrin Özer'den şoke eden tepki. Cem Yılmaz neye uğradığını şaşırdı

PowerTürk Müzik Ödülleri dün akşam yapılan törenle sahiplerini buldu. Ödül töreni öncesi öncesi gergin anlar yaşandı.

Komedyen Cem Yılmaz ile muhabirlerin röportaj yaptığı esnada araya giren sanatçı Zerrin Özer, Yılmaz’a selam verdikten sonra sitem etti.

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“SAYGILI OLACAKSINIZ, AKILLI OLACAKSINIZ”

Kendi röportajının yarıda kesildiğini iddia eden Özer, muhabirleri Yılmaz’a şikayet etti.

Özer, “Ben bir şey söylemek istiyorum. Siz geliyorsunuz diye röportajı yarıda kestiler, bırakıp gittiler. Saygılı olacaksınız, akıllı olacaksınız” diye bağırdı.

Cem Yılmaz o anlarda neye uğradığı şaşırdı.

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