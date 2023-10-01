Milli Savunma Bakanı Güler’den terör saldırısına ilişkin açıklama: Lav silahı gibi bir şey var

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanlığı önündeki saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: ANKA
Milli Savunma Bakanı Güler’den terör saldırısına ilişkin açıklama: Lav silahı gibi bir şey var

TBMM 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla bu akşam Meclis'te düzenlenen resepsiyona katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanlığı önündeki saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Güler, “Biz daha bir sonuç almadık. Yayınlanınca hep beraber öğreneceğiz. Görünürde lav silahı gibi bir şey var” dedi.

“O ŞARKI KULAĞINIZDA DURSUN DİYOR”

TBMM resepsiyonunda basına açıklamalarda bulunan Güler, gazetecilerin “Cumhurbaşkanı tekrardan 30 kilometrelik sınır vurgusu yaptı. 'Bir gece ansızın gelebiliriz'i aklınızdan çıkartmayın' dedi” sözlerine “O şarkı kulağınızda dursun diyor. Bir şey demedi Cumhurbaşkanımız” yanıtını verdi.

Basının “Şarkı demiyor aslında ama diye eklemesi üzerine, Güler, “Şarkı dedi. Başka ne dedi? 6 senedir 30 kilometre zaten duruyor” dedi.

“GÖRÜNÜRDE LAV SİLAHI GİBİ BİR ŞEY VAR”

Basın mensuplarının, “Roketatar Suriye menşeli mi?” sorusuna Güler “Bilmiyorum. Olay nerede oldu ben ne bileyim. Daha yayınlanmadı” cevabını verdi. Basının “İlk incelemelerden sizin aldığınız sonuçlar nedir?” sorusuna ise “Biz daha bir sonuç almadık. Yayınlanınca hep beraber öğreneceğiz. Görünürde lav silahı gibi bir şey var” dedi.

Güler, 15 Temmuz günü kaybolan silahlara ilişkin “Bunların hepsi adli yargıda. Merak etmeyin, sorun yok” diye konuştu. Güler, İçişleri Bakanlığı önündeki saldırıyı PKK terör örgütünün üstlenmesine ilişkin de "İçişleri Bakanı açıklarsa öğreneceğiz” diye ekledi.

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