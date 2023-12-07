Bakan Koca Gazze'den Türkiye'ye gelen hasta bilançosunu açıkladı

Bakan Koca, “Gazze'den Türkiye'ye 114'ü hasta 86'sı refakatçi olmak üzere 200 kişi ulaştı” sözlerini kullandı.

KAYNAK: AA
Bakan Koca Gazze'den Türkiye'ye gelen hasta bilançosunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Koca, Gazze'den Türkiye'ye, 26'sı çocuk 114 hasta ile 86 refakatçi olmak üzere 200 kişinin ulaştığını, 2 hastanın ise yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Gazze'den yeni hasta transferi olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Koca, şunları dile getirdi:

“Şu ana kadar ülkemize 114'ü hasta 86'sı refakatçi olmak üzere 200 kişi ulaştı. 114 hastamızdan çocuk hasta sayısı 26 kişiydi. İki hastamızı da maalesef kaybettik. Biri malign melanomu biri de yaygın metastazları olan akciğer kanseri sebebiyle 63 yaşlarında, iki hastamızı kaybettik. Halen 7 hastamız yoğun bakımda takip edilmektedir. Diğer hastalarımızın şu an için ciddi bir sorunu görünmüyor. Takipleri devam ediyor.”

Bundan sonraki süreçte İsrail, Mısır ve Türkiye'den oluşan koordinasyon ekibinin yeni hastaların transferini yapmak üzere çalışmalarına devam ettiğini bildiren Koca, "Önümüzdeki dönemde bizim temelde yapmak istediğimiz sahra hastanesini yerinde açarak hizmeti yerinde vermek. Bununla ilgili bir ekibimiz biliyorsunuz Gazze'de üç yerleşim yerini incelemişti, üç yerleşim yerinin de altyapı açısından çok uygun olmadığını gördük, dördüncü bir yerleşim yeri için yeniden fizibilite çalışmaları yapıldı. Refah Sınır Kapısı'na daha yakın olan bu dördüncü noktanın uygun olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

"20 AMBULANSIMIZ RUHSATLARI ALINMIŞ ŞEKİLDE SINIRDA BEKLİYOR"

İsrail ve Mısır sağlık bakanlarıyla görüştüğünü ve bu konuda mutabık kaldıklarını aktaran Koca, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki günlerde sanırım altyapısı daha iyi olan bu alanda hızla sahra hastanesini kurma durumumuz söz konusu olacak, o durumda da hastaları daha çok yerinde tedavi etme konusunda imkanımız olacak. 20 ambulansımız ruhsatları alınmış şekilde sınırda bekliyor. Sahra hastanemizle birlikte onların da Gazze'ye geçişi söz konusu olacak."

Koca, Filistin'de bir çocuğun, tedavisi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrısının hatırlatılması üzerine, "Bir değil, iki küçük kardeşimiz vardı. Birisi Sayın Cumhurbaşkanı'mıza özellikle çağrıda bulunmuştu. İki çocuğumuza da yavrumuza da ulaştık. Adreslerine ulaştık onunla ilgili de iletişim halindeyiz." bilgisini verdi.

Sağlık Bakanı Koca, Türk Tabipleri Birliği ile ilgili adli süreç ve sendikalara ilişkin soruyu yanıtlarken hukuki sürecin devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hekim haklarının ve saygınlığının mücadele yeri sendikalarda değil, esas tabip odalarında olmalıdır. Tabip odalarının ise amacı, sadece hekim hakları ve saygınlığını korumak olmalıdır. Bütün hekim arkadaşlarımı, amacı sadece hekim hakları ve saygınlığını korumak olması gereken tabip odalarını desteklemeye davet ediyorum."

Öne Çıkanlar
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Son Haberler
Doları ve Euroyu bilen adam Remzi Özdemir doların 40 lira olacağı tarihi açıkladı Gündem
Doları ve Euroyu bilen adam Remzi Özdemir doların 40 lira olacağı tarihi açıkladı
1. Lig'de kritik maçların hakemleri açıklandı Spor
1. Lig'de kritik maçların hakemleri açıklandı
Altından Çapanoğlu çıkmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Altından Çapanoğlu çıkmak deyimi ne anlama geliyor?
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var Gündem
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Bjelica'dan Trabzonspor ile ilgili flaş itiraf Spor
Bjelica'dan Trabzonspor ile ilgili flaş itiraf
Gaziantep’te 26 kaçak yakalandı Gündem
Gaziantep’te 26 kaçak yakalandı
BIST 100 endeksi ilk yarıda düştü Ekonomi
BIST 100 endeksi ilk yarıda düştü